В 8-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет о совместном просмотре фильма ужасов, который спровоцировал одного странного солдата на преображения. Кроме того, прапорщик будет бороться за серьезную награду в интеллектуальном состязании. Станет известно, какими разными бывают способы лечения у командира роты и разгневанных военнослужащих. Прапорщик и майор познакомятся и сразу поймут, что друзьями они не станут. На мотострелковую часть внезапно обрушатся сильные морозы, а из обогревателя разгорится настоящий огонь. Командир части, пользуясь тем, что песок в дефиците, пропесочит своих подопечных.