Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Soldaty 2004 - 2013 season 8

Soldaty season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Soldaty Seasons Season 8

Солдаты 16+
Original title Сезон 8
Season premiere 2 May 2006
Production year 2006
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"Soldaty" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет о совместном просмотре фильма ужасов, который спровоцировал одного странного солдата на преображения. Кроме того, прапорщик будет бороться за серьезную награду в интеллектуальном состязании. Станет известно, какими разными бывают способы лечения у командира роты и разгневанных военнослужащих. Прапорщик и майор познакомятся и сразу поймут, что друзьями они не станут. На мотострелковую часть внезапно обрушатся сильные морозы, а из обогревателя разгорится настоящий огонь. Командир части, пользуясь тем, что песок в дефиците, пропесочит своих подопечных.

Series rating

5.3
Rate 13 votes
"Soldaty" season 8 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Эпизод 1
Season 8 Episode 1
2 May 2006
Эпизод 2
Season 8 Episode 2
3 May 2006
Эпизод 3
Season 8 Episode 3
4 May 2006
Эпизод 4
Season 8 Episode 4
8 May 2006
Эпизод 5
Season 8 Episode 5
10 May 2006
Эпизод 6
Season 8 Episode 6
11 May 2006
Эпизод 7
Season 8 Episode 7
15 May 2006
Эпизод 8
Season 8 Episode 8
16 May 2006
Эпизод 9
Season 8 Episode 9
17 May 2006
Эпизод 10
Season 8 Episode 10
18 May 2006
Эпизод 11
Season 8 Episode 11
22 May 2006
Эпизод 12
Season 8 Episode 12
23 May 2006
Эпизод 13
Season 8 Episode 13
24 May 2006
Эпизод 14
Season 8 Episode 14
25 May 2006
Эпизод 15
Season 8 Episode 15
29 May 2006
Эпизод 16
Season 8 Episode 16
30 May 2006
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more