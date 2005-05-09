В 3-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет о том, как торжественно молодоженов провожают в мотострелковой части, а также о том, почему трудно остановиться, когда бьешь сотрудника ГАИ. Тем временем лейтенант Шматко отважно борется с такой пагубной привычкой, как курение. Кроме того, становится известно, какую роль играет сосательная конфета в судьбе лейтенанта Шматко, а также выясняется, как сложно командиру награждать рядовых. Романтическая история офицера по воспитательной части не обходится без последствий. В роте снова намечаются кадровые перестановки, а в воинской части появляется новая красивая медсестра.