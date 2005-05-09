Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Soldaty 2004 - 2013 season 3

Soldaty season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Soldaty Seasons Season 3

Солдаты 16+
Original title Сезон 3
Season premiere 9 May 2005
Production year 2005
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"Soldaty" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет о том, как торжественно молодоженов провожают в мотострелковой части, а также о том, почему трудно остановиться, когда бьешь сотрудника ГАИ. Тем временем лейтенант Шматко отважно борется с такой пагубной привычкой, как курение. Кроме того, становится известно, какую роль играет сосательная конфета в судьбе лейтенанта Шматко, а также выясняется, как сложно командиру награждать рядовых. Романтическая история офицера по воспитательной части не обходится без последствий. В роте снова намечаются кадровые перестановки, а в воинской части появляется новая красивая медсестра.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.6 IMDb
Write review
"Soldaty" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Эпизод 1
Season 3 Episode 1
9 May 2005
Эпизод 2
Season 3 Episode 2
10 May 2005
Эпизод 3
Season 3 Episode 3
11 May 2005
Эпизод 4
Season 3 Episode 4
12 May 2005
Эпизод 5
Season 3 Episode 5
13 May 2005
Эпизод 6
Season 3 Episode 6
14 May 2005
Эпизод 7
Season 3 Episode 7
15 May 2005
Эпизод 8
Season 3 Episode 8
16 May 2005
Эпизод 9
Season 3 Episode 9
26 May 2005
Эпизод 10
Season 3 Episode 10
27 May 2005
Эпизод 11
Season 3 Episode 11
28 May 2005
Эпизод 12
Season 3 Episode 12
29 May 2005
Эпизод 13
Season 3 Episode 13
30 May 2005
Эпизод 14
Season 3 Episode 14
31 May 2005
Эпизод 15
Season 3 Episode 15
1 June 2005
Эпизод 16
Season 3 Episode 16
2 June 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more