Телеканал РЕН-ТВ

РЕН-ТВ — российский федеральный телеканал. Был основан как кинокомпания в 1991 году и изначально производил передачи для ОРТ, РТР и НТВ. Стал отдельным и получил свою частоту для вещания 1 января 1997 года. На РЕН-ТВ не было новостной службы, вместо нее были авторские аналитические программы. Чтобы привлечь зрителей, начал позиционировать себя как универсальный: появились развлекательные и информационные направления, музыкальные проекты, документальные фильмы-расследования. Канал стал первым в России, кто показал сериалы «Воздушный цирк Монти Пайтона» и «Чертова служба в госпитале МЭШ».