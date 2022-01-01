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Телеканал РЕН-ТВ

О телеканале

РЕН-ТВ — российский федеральный телеканал. Был основан как кинокомпания в 1991 году и изначально производил передачи для ОРТ, РТР и НТВ. Стал отдельным и получил свою частоту для вещания 1 января 1997 года. На РЕН-ТВ не было новостной службы, вместо нее были авторские аналитические программы. Чтобы привлечь зрителей, начал позиционировать себя как универсальный: появились развлекательные и информационные направления, музыкальные проекты, документальные фильмы-расследования. Канал стал первым в России, кто показал сериалы «Воздушный цирк Монти Пайтона» и «Чертова служба в госпитале МЭШ».

Сериалы
Смерш. Новое
боевик 2021, Россия
0.0
Стрелок
Стрелок
боевик 2012, Россия
0.0
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