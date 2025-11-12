Меню
Киноафиша Статьи Спародировали «Игру престолов» и опозорились: 12-й сезон считается лучшим в истории «Симпсонов» – у худшего просмотров в 4 раза меньше

12 ноября 2025 16:40
Создатели мульта в тот момент будто вышли из криосна и решили пошутить на все устаревшие темы.

Когда сериал живет дольше, чем некоторые браки, вопрос не в том, падает ли интерес, а в том, насколько. У «Симпсонов» он действительно просел – и больно. Когда-то желтые жители Спрингфилда собирали у экранов почти 15 миллионов зрителей, а теперь – в четыре раза меньше.

Если 12-й сезон, вышедший в 2000–2001 годах, считается вершиной эпохи, когда сериал еще был дерзким, умным и по-настоящему смешным, то, спустя 17 лет, к 29-му сезону, все изменилось.

«Симпсоны» попробовали сыграть на ностальгии и моде, запустив эпизод The Serfsons – пародию на «Игру престолов». Идея выглядела беспроигрышной, но вышло наоборот: поздно, вымученно, совсем беззубо.

Пока «Южный парк» и «Гриффины» уже давно и успешно шутили над Вестеросом, спринфилдцы выглядели так, будто только что впервые открыли HBO.

Collider назвал этот сезон «наименее запоминающимся» и заметил, что он интересен разве что старым фанатам, которые не умеют отпускать прошлое.

В итоге – грустная арифметика. 12-й сезон смотрели 14 700 000 зрителей. 29-й – едва ли четверть от той аудитории, всего-то 4.1 млн. Между ними – двадцать лет, пропасть и чувство, что «Симпсоны» из голоса поколения превратились лишь в его эхо.

Ранее мы также писали: Сколько всего сезонов у «Симпсонов»: их уже не один десяток, но 14.7 млн зрителей собрал лишь один – угадаете, какой?

Фото: Кадр из мультсериала «Симпсоны»
Алексей Плеткин
