Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Десятки лет и сотни серий сосет соску и носит памперс: сколько лет малышке Мэгги в «Симпсонах»

Десятки лет и сотни серий сосет соску и носит памперс: сколько лет малышке Мэгги в «Симпсонах»

28 июня 2025 20:03
Мэгги

Главная загадка мультвселенной желтокожих человечков. 

Сколько лет Мэгги Симпсон? Ответ простой — один. И с 1988 года он не меняется, остается в одной поре и нарядах.

Но за этой цифрой скрывается едва ли не самая странная логическая ловушка в истории телевидения: девочка не взрослеет уже 37 лет, успевая при этом выстрелить в мистера Бёрнса, проявить музыкальный гений, спасать свою семью и даже... говорить.

Уникальность Мэгги

Создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг сделал Мэгги символом вечного младенчества. Она — единственный ребёнок в семье, который никогда не выходит из своей «начальной стадии».

Барт и Лиза учатся, взрослеют и меняются хотя бы внутри эпизодов. Мэгги же остаётся загадкой — с соской, полным подгузником и молчаливой наблюдательностью. И в этом её мощь.

Десятки лет и сотни серий сосет соску и носит памперс: сколько лет малышке Мэгги в «Симпсонах»

Почему не растет Мэгги

Её возраст — это уловка сценаристов. С тех пор как в сериале установился «плавающий таймлайн», все персонажи застопорились в возрасте: Барту 10, Лизе 8, Гомеру 39, а Мэгги всегда 1 год. Хотя на самом деле, если бы она старела, ей бы сейчас было 37.

Мэгги почти никогда не говорит, но за годы шоу она произносила слова — например, в рождественском выпуске 1992 года («Мама») или в фильме 2007-го. Её голос иногда дают звёзды — Элизабет Тейлор, Джоди Фостер, Натали Портман.

Она — зритель в сериале. В отличие от остальных, Мэгги не участвует в глупых выходках и с усталостью наблюдает за абсурдом вокруг. Она уже родилась в мире, где папа душит сына, брат ломает сестре саксофон, а сосед — религиозный фанат.

Мэгги Симпсон — это метафора застывшего времени, изредка показанная в спэшелах повзрослевшей. И пока она не взрослеет в основной истории, «Симпсоны» остаются вечными. Однажды она заговорит — и, возможно, это будет конец шоу.

Создатель «Гадкого я» объяснил, почему девочки за 15 лет так и не повзрослели: «виноваты» Симпсоны.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Читать дальше 22 июля 2025
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Читать дальше 22 июля 2025
Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Читать дальше 21 июля 2025
«Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел» «Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел» Читать дальше 20 июля 2025
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть «Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть Читать дальше 23 июля 2025
«Общее мышление»: этот советский мультфильм иностранцы оценили на 7.3 — его даже сравнивают с Диснеем «Общее мышление»: этот советский мультфильм иностранцы оценили на 7.3 — его даже сравнивают с Диснеем Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше