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Советское кино превратилось в «Симпсонов»: только выросшие в СССР узнают 5 кинолент в новом амплуа (тест)

30 июня 2025 16:11
Советское кино превратилось в «Симпсонов»: только выросшие в СССР узнают 5 кинолент в новом амплуа (тест)

Проверим, как хорошо вы разбираетесь в отечественной классике.

Создатели «Симпсонов» известны любовью к отсылкам и, пожалуй, могут обыграть всё — от голливудской классики до артхауса. Но что, если применить их фирменный стиль к советскому кино? Представьте: знаменитые сцены из любимых фильмов СССР, но с жёлтыми персонажами, гротескными эмоциями и узнаваемой эстетикой.

Перед вами необычный вызов: сможете ли распознать 5 культовых советских картин в таком неожиданном амплуа? Не переживайте, если какие-то кадры вызовут затруднения — в конце концов, даже заядлые киноманы могут растеряться, увидев, как любимые герои превратились в жителей Спрингфилда.

Так готовы проверить свою интуицию? Тогда попробуйте угадать, где скрывается «Кавказская пленница», а где — «Операция "Ы"» (если они вообще есть в подборке). А мы в вас верим и желаем удачи.

Ранее мы писали: Клоун Красти точь-в-точь срисован с другого главного героя «Симпсонов»: просто побрейте его налысо и убедитесь сами

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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