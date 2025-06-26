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Мэгги, Лиза и Барт наполовину осиротели: в «Симпсонах» официально скончался ключевой персонаж, и мульт уже не будет таким как прежде

26 июня 2025 09:54
Мэгги, Лиза и Барт наполовину осиротели: в «Симпсонах» официально скончался ключевой персонаж, и мульт уже не будет таким как прежде

А вы ведь тоже уже забыли, что этот сериал может заставить вас плакать?

Вас зовут в гости к давно знакомой семье, вы приходите — а хозяйка дома уже в раю, да еще и в обнимку с Ринго Старром. Не шутка, не галлюцинация, а вполне себе сюжет финала 36 сезона «Симпсонов». И если вы сейчас подумали: «А вдруг это очередной флешфорвард, как они любят?» — то да, он самый. Но на этот раз места для шуток не осталось.

Эпизод под названием «Estranger Things» (намекающий не только на «Stranger Things», но и на слово estranged — «отчуждённый») — редкий случай, когда сериал выстрелил прямо в сердце зрителя. В центре сюжета — взросление Барта и Лизы, их разрыв и, как водится, попытка всё залатать в финале. Только в этот раз латают уже на фоне... посмертного письма от Мардж.

«Вы с не всегда будете рядом с отцом. Когда вырастете, вам нужно будет опираться друг на друга. Вы должны помнить: у вас общее путешествие, которое никто другой не поймёт».

Мэгги, Лиза и Барт наполовину осиротели: в «Симпсонах» официально скончался ключевой персонаж, и мульт уже не будет таким как прежде

А почему пишет Мардж, а плачем мы?

Конечно, Барт и Лиза отдаляются. И, конечно, спустя годы — уже после смерти Мардж — снова сближаются. В финальной сцене она появляется на небесах с Ринго (да, он жив в реальной жизни), и это уже не метафора. Сценаристы не оставляют лазеек: Мардж действительно умерла. Успела написать трогательное письмо детям, а Гомеру, теперь одинокому пенсионеру, оставила только тень себя.

Для «Симпсонов», где смерть — редкий гость, это почти революция. Раньше мы максимум прощали с Мод Фландерс или Эдной Крабаппл — второстепенными персонажами. Мардж — другое дело. Она — костяк, цемент, моральный маятник. Так что её уход воспринимается совсем иначе. Даже если через серию-другую она снова будет подавать завтрак и охать «Хмммм».

Мэгги, Лиза и Барт наполовину осиротели: в «Симпсонах» официально скончался ключевой персонаж, и мульт уже не будет таким как прежде

Сезон 36 стартовал с фальшфинала, где Конан О’Брайен провозгласил конец сериала. А теперь заканчивается эпизодом, где умирает ключевой персонаж. Подозрительно много «финалов», как для шоу, у которого всего-то четыре сезона в запасе.

Неужели «Симпсоны» завершат свое путешествие не комедией, а пронзительной мелодрамой? Честно, не хотелось бы.

Ранее мы писали: Не только «Симпсоны», а еще дьяволы и вампиры: в топе у российских священников оказались неожиданные фильмы ужасов

Фото: Кадр из мультсериала «Симпсоны»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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4 комментария
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