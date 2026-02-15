Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Обычный день в Норильске»: от русских «Симпсонов» у иностранцев волосы дыбом – 18 000 000 зрителей ждут сиквел уже 7 лет

«Обычный день в Норильске»: от русских «Симпсонов» у иностранцев волосы дыбом – 18 000 000 зрителей ждут сиквел уже 7 лет

15 февраля 2026 16:40
«Обычный день в Норильске»: от русских «Симпсонов» у иностранцев волосы дыбом – 18 000 000 зрителей ждут сиквел уже 7 лет

А вот россияне проект ругают. Признаемся честно, есть за что.

«Симпсоны» для всего мира – эталонная сатира на американский уклад: желтая семья, диван, бесконечные проблемы и никакого просветления. Вступительные заставки давно стали отдельным искусством – каждый раз новые детали, но суть одна: ироничный взгляд на быт среднестатистического жителя США.

В 2019 году живущий в Москве сербский художник Ленивко Квадратич представил свою версию – «THE SIMPSONS. Russian Art Film Version».

Зачем сербу снимать пародию на Россию? Не спрашивайте. Но факт: ролик собрал 18 миллионов просмотров и породил волну комментариев, в которых иностранцы всерьез решили, что так и выглядят российские будни.

«Обычный день в Норильске»: от русских «Симпсонов» у иностранцев волосы дыбом – 18 000 000 зрителей ждут сиквел уже 7 лет

Что они увидели? Гомер с тюремными тату и ворованной лампочкой. Мардж с дешевой водкой в ларьке. Барт, отбирающий мелочь у школьников. Лиза, играющая на саксофоне на автовокзале, пока милиционеры с дубинками гонят ее прочь.

И финал – пока Мэгги смотрит телевизор, Мардж забивает мужа насмерть настольной лампой.

«Напоминает Германию, но точно не Россию», «Обычный день в Норильске», «Большей клюквы не видел в жизни», «Когда продолжение? Я смотрю это в 2026, это шедевр!» – мнения иностранных и отечественных зрителей полярно разделились.

«Обычный день в Норильске»: от русских «Симпсонов» у иностранцев волосы дыбом – 18 000 000 зрителей ждут сиквел уже 7 лет

Потому что любой житель постсоветского пространства узнает в этих кадрах не документалистику, а гротеск, доведенный до абсурда. Квадратич не снимал правду – он снимал стереотип, замешанный на эстетике 90-х и клаустрофобии хрущевок.

Сам художник позже признавался: 80% зрителей оценили юмор, а 20% обвинили его в предательстве. Только вот дело в том, что «Симпсоны» в любой стране мира будут выглядеть мрачно, если вырезать из них краски и добавить серости.

Это не Россия такая – это художественный прием такой.

Фото: Кадр из мультсериала «Симпсоны», Lazy Square
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше