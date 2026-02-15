«Обычный день в Норильске»: от русских «Симпсонов» у иностранцев волосы дыбом – 18 000 000 зрителей ждут сиквел уже 7 лет

А вот россияне проект ругают. Признаемся честно, есть за что.

«Симпсоны» для всего мира – эталонная сатира на американский уклад: желтая семья, диван, бесконечные проблемы и никакого просветления. Вступительные заставки давно стали отдельным искусством – каждый раз новые детали, но суть одна: ироничный взгляд на быт среднестатистического жителя США.

В 2019 году живущий в Москве сербский художник Ленивко Квадратич представил свою версию – «THE SIMPSONS. Russian Art Film Version».

Зачем сербу снимать пародию на Россию? Не спрашивайте. Но факт: ролик собрал 18 миллионов просмотров и породил волну комментариев, в которых иностранцы всерьез решили, что так и выглядят российские будни.

Что они увидели? Гомер с тюремными тату и ворованной лампочкой. Мардж с дешевой водкой в ларьке. Барт, отбирающий мелочь у школьников. Лиза, играющая на саксофоне на автовокзале, пока милиционеры с дубинками гонят ее прочь.

И финал – пока Мэгги смотрит телевизор, Мардж забивает мужа насмерть настольной лампой.

«Напоминает Германию, но точно не Россию», «Обычный день в Норильске», «Большей клюквы не видел в жизни», «Когда продолжение? Я смотрю это в 2026, это шедевр!» – мнения иностранных и отечественных зрителей полярно разделились.

Потому что любой житель постсоветского пространства узнает в этих кадрах не документалистику, а гротеск, доведенный до абсурда. Квадратич не снимал правду – он снимал стереотип, замешанный на эстетике 90-х и клаустрофобии хрущевок.

Сам художник позже признавался: 80% зрителей оценили юмор, а 20% обвинили его в предательстве. Только вот дело в том, что «Симпсоны» в любой стране мира будут выглядеть мрачно, если вырезать из них краски и добавить серости.

Это не Россия такая – это художественный прием такой.