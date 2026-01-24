Оповещения от Киноафиши
Всегда считала эту серию «Симпсонов» шедевральной — и теперь поняла почему: от начала и до конца это реальная история из жизни

24 января 2026 21:01
Сценарист впервые использовал личный опыт.

Мы привыкли, что «Симпсоны» работают как сатирический комбайн: шутят над школой, взрослыми, телевидением, политикой и вообще всем, что попадется под руку. Часто это абсурдные ситуации и юмор «в лоб».

Но в ранних сезонах сериал иногда делал паузу и говорил о важных вещах так точно, что становилось неловко узнавать себя. Самый сильный пример — серия «Я люблю Лизу» из четвертого сезона.

День святого Валентина на реальных событиях

Это первый валентиновский эпизод в истории сериала. Начало как и у любой другой серии: город готовится к празднику, взрослые суетятся, дети делают открытки. А потом «камера» задерживается в школьном классе.

Ральф Виггам не получает ни одной валентинки (даже учительница его не выручает), и Лиза, пожалев его, дарит открытку. Добрый жест запускает цепочку неловких событий, знакомых каждому, кто хоть раз был «слишком влюблен» или «слишком вежлив».

Всегда считала эту серию «Симпсонов» шедевральной — и теперь поняла почему: от начала и до конца это реальная история из жизни

Эпизод не предлагает нам выбрать «правильную» сторону. Ральфу больно из-за отказа, Лизе тяжело от нежелательного внимания, и сериал не смеется ни над кем из них. Как же невероятно здесь переданы те самые неловкие взгляды и сцены, от которых хочется съежиться. Разве есть те, кто не сталкивался с такими ситуациями в школе.

Шоураннер Эл Джин рассказывал, что идея выросла из его собственного детского опыта с валентинкой и ложной надеждой. Сценарий написал Фрэнк Мула, и для него это был дебют в сериале.

Серия «Я люблю Лизу» не изобилует остроумными шутками, но все равно попадает в самое сердечко. А в конце испытываешь долгожданное чувство облегчения. Особенно за такие моменты «Симпсоны» заслужили свой культовый статус.

Фото: Кадры из мультсериала «Симпсоны»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
