Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж

«Здрасьте, приехали!» — именно так хочется воскликнуть после просмотра юбилейного 800-го эпизода «Симпсонов». Создатели мультсериала наконец-то сделали то, чего фанаты ждали 37 лет: раскрыли тайну легендарной заставки.

Каждый эпизод культовой анимационной сатиры традиционно начинается с того, что Мардж так увлекается за рулем общением с Мэгги, что сбивает на машине Гомера и пробивает им дверь. А дальше — диванная сцена, которая всегда разная. Но что происходит с отцом семейства после наезда? Зрители гадали десятилетиями.

В 800-й серии, которая стала 14-й в 37-м сезоне, создатели наконец показали последствия. Израненный, весь в щепках, Гомер кое-как добирается до дивана и устраивает жене разнос. Его возмущает, что Мардж даже не остановилась после того, как сбила его, и врезалась прямо в дверь. А ещё больше удивляет спокойствие детей: Барт, Лиза и Мэгги сидят перед телевизором как ни в чём не бывало, будто папу сбивают машиной каждый день (в целом так и есть).

Юбилейный эпизод вообще выдался богатым на сюрпризы. В нём прозвучала пародия на хит 90-х «Everybody Hurts» группы R.E.M., которую исполнил сам солист Майкл Стайп.

«Симпсоны» идут с 1989 года и уже продлены до 40-го сезона. Сценаристы допускают, что когда-нибудь перешагнут и тысячный рубеж. А в 2027-м нас ждёт продолжение полнометражного фильма — «Симпсоны в кино 2» выйдут на экраны 3 сентября. Так что история жёлтого семейства далека от финала, и кто знает, какие ещё тайны они раскроют к тому времени.