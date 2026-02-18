Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж

Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж

18 февраля 2026 13:46
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж

800 раз недотепу с атомной электростанции сбивала любимая жена.

«Здрасьте, приехали!» — именно так хочется воскликнуть после просмотра юбилейного 800-го эпизода «Симпсонов». Создатели мультсериала наконец-то сделали то, чего фанаты ждали 37 лет: раскрыли тайну легендарной заставки.

Каждый эпизод культовой анимационной сатиры традиционно начинается с того, что Мардж так увлекается за рулем общением с Мэгги, что сбивает на машине Гомера и пробивает им дверь. А дальше — диванная сцена, которая всегда разная. Но что происходит с отцом семейства после наезда? Зрители гадали десятилетиями.

Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж

В 800-й серии, которая стала 14-й в 37-м сезоне, создатели наконец показали последствия. Израненный, весь в щепках, Гомер кое-как добирается до дивана и устраивает жене разнос. Его возмущает, что Мардж даже не остановилась после того, как сбила его, и врезалась прямо в дверь. А ещё больше удивляет спокойствие детей: Барт, Лиза и Мэгги сидят перед телевизором как ни в чём не бывало, будто папу сбивают машиной каждый день (в целом так и есть).

Юбилейный эпизод вообще выдался богатым на сюрпризы. В нём прозвучала пародия на хит 90-х «Everybody Hurts» группы R.E.M., которую исполнил сам солист Майкл Стайп.

«Симпсоны» идут с 1989 года и уже продлены до 40-го сезона. Сценаристы допускают, что когда-нибудь перешагнут и тысячный рубеж. А в 2027-м нас ждёт продолжение полнометражного фильма — «Симпсоны в кино 2» выйдут на экраны 3 сентября. Так что история жёлтого семейства далека от финала, и кто знает, какие ещё тайны они раскроют к тому времени.

Фото: Кадр из сериала «Симпсоны»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы «Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы Читать дальше 22 февраля 2026
Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать Читать дальше 21 февраля 2026
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной» «Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной» Читать дальше 24 февраля 2026
Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница Читать дальше 23 февраля 2026
Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России Читать дальше 23 февраля 2026
Бараш на фарш? К рецепту блинов от «Смешариков» есть 2 серьезных вопроса, хотя и выглядят аппетитно Бараш на фарш? К рецепту блинов от «Смешариков» есть 2 серьезных вопроса, хотя и выглядят аппетитно Читать дальше 23 февраля 2026
«Красавица» могла быть полностью нарисованной — но режиссер выбрал другой путь: теперь это главный повод посмотреть фильм «Красавица» могла быть полностью нарисованной — но режиссер выбрал другой путь: теперь это главный повод посмотреть фильм Читать дальше 23 февраля 2026
«Первый отдел 5» признан лучшим сериалом России за 5 лет, но рекорд оказался с подвохом: «От скромности ребята не умрут» «Первый отдел 5» признан лучшим сериалом России за 5 лет, но рекорд оказался с подвохом: «От скромности ребята не умрут» Читать дальше 23 февраля 2026
Pixar на льду: на Олимпиаде-2026 случайно «повторили» культовую гонку из первых «Тачек» – фотофиниш здесь даже эпичнее (видео) Pixar на льду: на Олимпиаде-2026 случайно «повторили» культовую гонку из первых «Тачек» – фотофиниш здесь даже эпичнее (видео) Читать дальше 23 февраля 2026
«Бандитский Петербург» должен был закончиться совсем иначе: Бортко умоляли поменять финал – вот почему он отказался «Бандитский Петербург» должен был закончиться совсем иначе: Бортко умоляли поменять финал – вот почему он отказался Читать дальше 23 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше