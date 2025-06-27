Захотелось поностальгировать: топ-5 лучших зарубежных ситкомов из 90-х, которые никогда не выйдут из моды

Каждый из них самые преданные фанаты наверняка пересматривали десятки раз, а сами шоу при этом становились только лучше.

Для тех, кто в курсе всех последних новостей современного телевидения, наверняка не станет проблемой найти что-то по своему вкусу, а каждый из сотен сериалов наверняка найдет свою аудиторию.

Тем не менее, некоторые шоу, и в частности ситкомы, остаются на слуху даже спустя десятилетия после своего выхода или завершения — все потому, что такие истории запали зрителям в душу, так что пересматривать одно и то же десятки раз им уже не кажется чем-то странным. В этой подборке — вышедшие в 90-е годы ситкомы, которые никогда не потеряют своей актуальности.

«Симпсоны» (1989 — настоящее время)

Один из немногих сериалов тех времен, который продолжает выходить и сейчас, «Симпсоны» все же были на пике своей популярности именно в 90-е годы, считаясь чуть ли не лучшим шоу на телевидении того времени. Ситком стал самым настоящим культурным феноменом, многие шутки, прозвучавшие в эпизодах, впоследствии превратились в мемы, а способность «Симпсонов» предсказывать будущие события и вовсе сделала сериал своего рода политическим и социальным проектом.

Уже давно ставший культовой классикой научно-фантастический сериал мгновенно приобрел мировую популярность благодаря интригующему сюжету и химии, которую на экране создавали герои Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон. На протяжении 11 сезонов дуэт сталкивался с самыми разными паранормальными явлениями, тем самым заставляя зрителя гадать, какой шокирующий сюжетный поворот его будет ждать в следующей серии — а потому неудивительно, что «Секретные материалы» и по сей день остаются популярны на стриминговых платформах.

Легендарная детективная драма Дэвида Линча, «Твин Пикс» спустя десятилетия не только продолжает находить новых зрителей, но и становится источником вдохновения для самых разных фильмов и сериалов современных режиссеров. Хотя создатели сериала изначально не рассчитывали на грандиозный успех, «Твин Пикс» стал поворотным моментом в истории всего телевидения и на сегодняшний день считается одним из лучших телесериалов всех времен.

Влияние «Друзей» на современную поп-культуру отрицать просто невозможно — несмотря на то, что ситком завершился более 20 лет назад, он не сходит с топовых позиций в рейтингах стриминговых платформ и продолжает находить новую аудиторию среди более молодых зрителей. «Друзья» — определенно точно один из самых масштабных культурных феноменов последних десятилетий, а его фанаты уж точно не устают от очередного пересмотра всех десяти сезонов.

«Принц из Беверли-Хиллз» (1990 — 2020)

Ситком с Уиллом Смитом в главной роли поделил историю хип-хопа на «до» и «после», притянув внимание миллионов зрителей как к самому музыкальному жанру, так и к другим похожим сериалам с темнокожими главными героями. «Принц из Беверли-Хиллз» и сейчас продолжает находить новых зрителей, а тоже ставшие культовыми фразы или сцены из сериала трендятся в соцсетях.

Кстати, если все эти ситкомы вы уже засмотрели до дыр и теперь хочется чего-то более серьезного, предлагаем выбрать что-то из нашей подборки лучших сериалов по версии IMDb — о пятерке лучших из лучших уже рассказывали тут.