Правда ли Мардж умерла в последней серии «Симпсонов»? У продюсера есть ответ

У фанатов культового ситкома началась самая настоящая паника после выхода недавнего эпизода — вот только причин паниковать, кажется, нет.

За десятилетия существования «Симпсонов» в сериале «поубивали» достаточно персонажей, но главное семейство по-прежнему оставалось неприкосновенным — до премьеры финальной серии 36 сезона в мае.

В эпизоде, как тогда показалось многим фанатам, создатели самым что ни на есть прямым образом подтвердили то, что Мардж, жена Гомера и мать Барта, Лизы и Мэгги, умерла — при этом паника среди фанатов началась аж через месяц после того, как серия вышла на экраны. Теперь же даже создателям «Симпсонов» пришлось брать дело в свои руки и разъяснять произошедшее (спойлер: волноваться пока что особо не о чем).

Что произошло в той самой серии «Симпсонов»?

В двадцать первом по счету эпизоде 36 сезона под названием «Очень чужие дела» Мардж решает прикупить некоторые продукты, стилизованные под сериал «Шоу Щекотки и Царапки», для своей младшей дочери Мэгги. К слову, сериал долгое время был любимцем и Барта с Лизой, которые неизменно смотрели новые выпуски вместе — однако тот факт, что и Мэгги стала фанаткой шоу, натолкнули Барта и Лизу на мысль, что «Шоу Щекотки и Царапки» на самом деле не больше, чем сериал для детей.

После этого оба решают посвятить свое время другим телешоу, а Мардж, напуганная мыслью о том, что теперь у ее старших детей вообще нет никаких общих интересов, начинает фантазировать о том, какими будут отношения Барта и Лизы через несколько лет. В частности, Мардж представляет себе и воссоединение Барта и Лизы после смерти их матери.

Режиссер «Симпсонов» опроверг смерть Мардж в последней серии

Хотя реалистичность таких фантазией немало напугала одних фанатов ситкома, другие сразу же напомнили, что сцена с похоронами Мардж — не более чем фантазия самой Мардж. Кроме того, режиссер «Симпсонов» Мэтт Селман подтвердил, что «Очень чужие дела» — возможно, единственный эпизод, в котором Мардж появляется как умерший персонаж, а сама героиня, вероятно, и вовсе не умрет вплоть до последнего сезона шоу.

Кстати, некоторые эпизоды «Симпсонов» получили куда более высокие оценки, чем многие голливудские фильмы — об этом и других таких сериалах мы рассказывали здесь.