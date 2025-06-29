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Разозлили всю Азию, британцев и… РПЦ: 5 серий «Симпсонов», которые перегнули палку (№3 сняли с эфира вообще во всем мире)

29 июня 2025 20:32
Разозлили всю Азию, британцев и… РПЦ: 5 серий «Симпсонов», которые перегнули палку (№3 сняли с эфира вообще во всем мире)

Некоторые из этих эпизодов можно найти лишь на старых дисках.

Даже если вы никогда не считали себя фанатом «Симпсонов», вы точно знаете этот сериал как безобидную семейную сатиру. Но за более чем 30 лет Гомер и Ко не раз шли по лезвию бритвы — и иногда так лихо, что эпизоды вырезали целыми странами и телеканалами. Вот несколько историй о том, как «Симпсоны» умудрились разозлить всех: от РПЦ до поклонников аниме.

«Тридцать минут над Токио» — в бан за аниме и Hello Kitty

Финал десятого сезона — «Thirty Minutes Over Tokyo» — давно стал легендой среди фанатов. По сюжету семья Симпсонов чудом находит деньги на отпуск и отправляется в Японию, где, конечно же, умудряется обидеть всех вокруг. Гомер извиняется, но при этом успевает разориться и вынужден с семьёй участвовать в жестоком японском реалити-шоу, чтобы заработать на билет домой.

Разозлили всю Азию, британцев и… РПЦ: 5 серий «Симпсонов», которые перегнули палку (№3 сняли с эфира вообще во всем мире)

Звучит как безобидный абсурд? Не для Японии. Авторы шутят над популярной культурой — от Hello Kitty до печально известного эпизода «Покемонов», который реально вызывал эпилептические припадки у сотен детей. Для японцев шутки оказались настолько оскорбительными, что эпизод до сих пор запрещён к показу и даже не доступен на Disney+. Вслед за Японией серию вырезали и в Китае, Гонконге, Тайване и даже Южной Корее.

«Семья с пистолетом» — опасный юмор об оружии

Девятый сезон «Симпсонов» открыл Америке глаза на собственную страсть к оружию. В «The Cartridge Family» Гомер покупает пистолет «для защиты семьи» после футбольного бунта. В результате он носится с ним по дому, пугает Мардж и детей, а в финале Мардж уговаривает его избавиться от ствола. Впрочем, не всё так просто — по первоначальному сценарию Мардж сама оставляет пистолет себе, глядя на своё отражение.

Разозлили всю Азию, британцев и… РПЦ: 5 серий «Симпсонов», которые перегнули палку (№3 сняли с эфира вообще во всем мире)

Для США такой эпизод стал горькой сатирой, но в Великобритании его посчитали прямым руководством к действию. Канал Sky1 отказался показывать серию целиком, а позднее допустил её в эфир лишь после редактуры финала. Сегодня эта серия снова в ротации, но всё равно смотрится пугающе актуально.

«Сумасшедший папаша» — эпизод, который вы не найдёте

«Stark Raving Dad» — первый эпизод третьего сезона — уникален тем, что его больше нельзя легально посмотреть. В нём Гомер случайно попадает в психушку и знакомится с пациентом Леоном, который считает себя Майклом Джексоном. Сам Король Попа подарил мультфильму свой голос и песню для Лизы.

Разозлили всю Азию, британцев и… РПЦ: 5 серий «Симпсонов», которые перегнули палку (№3 сняли с эфира вообще во всем мире)

Долгие годы фанаты обожали этот выпуск, пока в 2019 году не вышел скандальный фильм «Покидая Неверленд», вновь поднявший тяжёлую тему обвинений против Джексона. Канал Fox и студия сняли эпизод с эфира по всему миру. Сегодня его можно найти разве что на старых DVD.

«Гомер против Нью-Йорка» — неловкая пророческая шутка

В девятом сезоне Симпсоны едут в Нью-Йорк, чтобы забрать машину Гомера, брошенную у подножия башен-близнецов. В одной из сцен Гомер часами сидит между башнями и мечется от одного здания к другому, чтобы найти туалет. После трагедии 11 сентября эпизод убрали из эфира — многие посчитали его болезненно точным предсказанием.

Разозлили всю Азию, британцев и… РПЦ: 5 серий «Симпсонов», которые перегнули палку (№3 сняли с эфира вообще во всем мире)

Позже его вернули в ротацию, но вырезали почти всё, где упоминались башни. Сегодня этот выпуск — напоминание о том, что даже безобидная комедия может ударить по больному.

И немного про «Покемонов» и РПЦ

В России «Симпсоны» тоже ухитрились оскорбить чувства. В 28-м сезоне Гомер ловит виртуальных «пикимонов» — пародию на Pokemon Go — прямо в церкви посреди службы. РПЦ сочла это «антиэстетикой» и потребовала ужесточить возрастной ценз. Российский телеканал 2х2 в итоге просто снял эпизод с эфира, чтобы не нарываться на скандалы.

Ранее мы писали: Правда ли Мардж умерла в последней серии «Симпсонов»? У продюсера есть ответ

Фото: Кадр из мультсериала «Симпсоны»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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