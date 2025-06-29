Разозлили всю Азию, британцев и… РПЦ: 5 серий «Симпсонов», которые перегнули палку (№3 сняли с эфира вообще во всем мире)

Даже если вы никогда не считали себя фанатом «Симпсонов», вы точно знаете этот сериал как безобидную семейную сатиру. Но за более чем 30 лет Гомер и Ко не раз шли по лезвию бритвы — и иногда так лихо, что эпизоды вырезали целыми странами и телеканалами. Вот несколько историй о том, как «Симпсоны» умудрились разозлить всех: от РПЦ до поклонников аниме.

«Тридцать минут над Токио» — в бан за аниме и Hello Kitty

Финал десятого сезона — «Thirty Minutes Over Tokyo» — давно стал легендой среди фанатов. По сюжету семья Симпсонов чудом находит деньги на отпуск и отправляется в Японию, где, конечно же, умудряется обидеть всех вокруг. Гомер извиняется, но при этом успевает разориться и вынужден с семьёй участвовать в жестоком японском реалити-шоу, чтобы заработать на билет домой.

Звучит как безобидный абсурд? Не для Японии. Авторы шутят над популярной культурой — от Hello Kitty до печально известного эпизода «Покемонов», который реально вызывал эпилептические припадки у сотен детей. Для японцев шутки оказались настолько оскорбительными, что эпизод до сих пор запрещён к показу и даже не доступен на Disney+. Вслед за Японией серию вырезали и в Китае, Гонконге, Тайване и даже Южной Корее.

«Семья с пистолетом» — опасный юмор об оружии

Девятый сезон «Симпсонов» открыл Америке глаза на собственную страсть к оружию. В «The Cartridge Family» Гомер покупает пистолет «для защиты семьи» после футбольного бунта. В результате он носится с ним по дому, пугает Мардж и детей, а в финале Мардж уговаривает его избавиться от ствола. Впрочем, не всё так просто — по первоначальному сценарию Мардж сама оставляет пистолет себе, глядя на своё отражение.

Для США такой эпизод стал горькой сатирой, но в Великобритании его посчитали прямым руководством к действию. Канал Sky1 отказался показывать серию целиком, а позднее допустил её в эфир лишь после редактуры финала. Сегодня эта серия снова в ротации, но всё равно смотрится пугающе актуально.

«Сумасшедший папаша» — эпизод, который вы не найдёте

«Stark Raving Dad» — первый эпизод третьего сезона — уникален тем, что его больше нельзя легально посмотреть. В нём Гомер случайно попадает в психушку и знакомится с пациентом Леоном, который считает себя Майклом Джексоном. Сам Король Попа подарил мультфильму свой голос и песню для Лизы.

Долгие годы фанаты обожали этот выпуск, пока в 2019 году не вышел скандальный фильм «Покидая Неверленд», вновь поднявший тяжёлую тему обвинений против Джексона. Канал Fox и студия сняли эпизод с эфира по всему миру. Сегодня его можно найти разве что на старых DVD.

«Гомер против Нью-Йорка» — неловкая пророческая шутка

В девятом сезоне Симпсоны едут в Нью-Йорк, чтобы забрать машину Гомера, брошенную у подножия башен-близнецов. В одной из сцен Гомер часами сидит между башнями и мечется от одного здания к другому, чтобы найти туалет. После трагедии 11 сентября эпизод убрали из эфира — многие посчитали его болезненно точным предсказанием.

Позже его вернули в ротацию, но вырезали почти всё, где упоминались башни. Сегодня этот выпуск — напоминание о том, что даже безобидная комедия может ударить по больному.

И немного про «Покемонов» и РПЦ

В России «Симпсоны» тоже ухитрились оскорбить чувства. В 28-м сезоне Гомер ловит виртуальных «пикимонов» — пародию на Pokemon Go — прямо в церкви посреди службы. РПЦ сочла это «антиэстетикой» и потребовала ужесточить возрастной ценз. Российский телеканал 2х2 в итоге просто снял эпизод с эфира, чтобы не нарываться на скандалы.

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