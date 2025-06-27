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В «Симпсонах» лишь один персонаж обладает пятью пальцами: у Гомера и покойной Мардж всего по четыре

27 июня 2025 19:05
Гомер

И даже Лиза умудряется играть на саксофоне с такой кистью.

Если вы хоть раз смотрели «Симпсонов» (а если нет — вы точно из другого измерения), то наверняка замечали: у всех персонажей по четыре пальца на руках.

Это вроде бы мелочь, но если копнуть чуть глубже, становится не до шуток — особенно когда выясняется, кто единственный имеет пять пальцев.

В «Симпсонах» лишь один персонаж обладает пятью пальцами: у Гомера и покойной Мардж всего по четыре

Это Бог. Да-да, не Гомер, не Барт и даже не Мистер Бёрнс, а именно Тот, кто появляется в редких эпизодах с небесным свечением и каноническими руками.

Причина первая — графика и деньги

Тут всё скучно и логично. Традиционная анимация — дело дорогое. Особенно если ты, как Мэтт Грейнинг, в 90-х хочешь пилить по 20 серий в сезон. Каждая секунда — 24 кадра. Каждый кадр — прорисовка каждой руки.

В «Симпсонах» лишь один персонаж обладает пятью пальцами: у Гомера и покойной Мардж всего по четыре

Убери один палец — и вот тебе экономия, которая в пересчёте на сезон уже выглядит как новая яхта для продюсера. Но это только часть картины.

Причина в восприятии

Пять пальцев на мультяшной руке начинают выглядеть… слишком реалистично. Всплывает тот самый эффект «зловещей долины»: вроде человек, а вроде уже не человек. У Микки Мауса, Кота Феликса, Багза Банни и даже у Плуто — четыре пальца.

В «Симпсонах» лишь один персонаж обладает пятью пальцами: у Гомера и покойной Мардж всего по четыре

Так сложилось исторически: мультяшный персонаж — это упрощённая копия реальности, а не её точная калька. Четыре — это та грань, на которой образ остаётся комичным, выразительным и не пугающим.

А Бог с пятью пальцами — не просто так

И тут начинается мета-уровень. В нескольких эпизодах «Симпсонов», где появляется Бог (например, когда Гомер встречает Его после смерти или в апокалиптических сюжетах), у Него пять пальцев.

В «Симпсонах» лишь один персонаж обладает пятью пальцами: у Гомера и покойной Мардж всего по четыре

Единственный персонаж в сериале. Почему? Потому что Он выше всех правил и шаблонов. Даже визуально. Это тонкий авторский приём: показать, что Он — не из этого мира. Даже Мардж, оказавшись на небесах, все еще обладает лишь четырьмя пальцами.

В «Симпсонах» лишь один персонаж обладает пятью пальцами: у Гомера и покойной Мардж всего по четыре

Так что в следующий раз, когда кто-то спросит: «Почему у Мардж четыре пальца?», просто скажите: «Потому что она не всемогущая».

Гомер гений и претворяется другим человеком: история создания желтой семьи, которая покорила весь мир.

Фото: Кадр из сериала «Симпсоны»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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