«Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем

Создатель один, параллелей хоть отбавляй. А также кроссоверов и просто забавных пасхалок.

Эти два мультвселенные начинались как проекты одного человека — Мэтта Гроунинга, но со временем превратились в настоящую часть одной мультвселенной.

«Симпсоны» и «Футурама» давно уже делят не только создателя, но и десятки скрытых связей, пасхалок и прямых пересечений. Можно сказать, что их действия происходят в одном мире.

Первые намёки и шутки для своих

Впервые «Футурама» появилась в мире «Симпсонов» ещё в 1998 году, за пять месяцев до выхода первой серии будущего шоу. В эпизоде S10E04 в титрах указано псевдоним продюсера — Watch Futurama («Смотри „Футураму“»).

Это был тизер нового проекта, понятный только самым внимательным фанатам. Позже в серии S15E22 прозвучала знаменитая реплика: «Почему они отменили „Футураму“?» — боль фанатов и создателей выразили через шутку.

А в эпизоде про 90-е (S19E11) Гомер рассказывает о том времени так: «…обедневший Гроунинг создал „Футураму“» — тонкая отсылка к реальным перипетиям сериала, который закрывали и возрождали несколько раз.

Полноценный кроссовер, которого ждали

Главная встреча случилась в 2014 году в эпизоде S26E06 под названием Simpsorama. Это полноценный кроссовер: в Спрингфилд прилетает команда «Планетного Экспресса» во главе с Фраем, Лилой и Бендером, чтобы спасти будущее от… гомеровских мутаций.

Сюжет построен на абсурде и мета-юморе, и именно этот эпизод фанаты считают финальной «прощальной» серией «Футурамы», которая на тот момент оставалась закрытой.

Пасхалки, намёки и шутки на полях

Помимо явных кроссоверов, обе вселенные обожают обмениваться скрытыми сигналами.

В S30E04 корабль «Межпланетного Экспресса» появляется с надписью Bring Back Futurama («Верните „Футураму“»), но его тут же уничтожает другой корабль — тонкий намёк на конкуренцию между космическими сериалами.

В S31E11 среди роботов-клонов Мардж можно заметить модель в стиле Бендера — деталь, которую заметят только фанаты.

В «Футураме» же регулярно появляются «симпсоновские» артефакты из XX века — мерч, плакаты, игрушки, даже шутки про телеканал Fox, где шли оба сериала.

Кроссоверы вне экрана

Ещё до «Simpsorama» поклонники получили целую серию Bongo Comics, которая официально сводила команды двух миров.

2002 — The Infinitely Secret Crossover Crisis: команда «Планетного Экспресса» оказывается внутри комикса про «Симпсонов» и теряет память, что приводит к хаосу и встречам с жителями Спрингфилда.

2005 — Crossover Crisis II: персонажи «Симпсонов» попадают в будущее и даже оказываются в рабстве у мамы из «Футурамы» и других героев.

Вечная взаимная любовь

За 26 лет «Симпсоны» и «Футурама» превратили обмен пасхалками в искусство, мы не перечислили и 10% оммажей. Даже когда шоу находились в разной фазе популярности, создатели продолжали строить мосты: то вставят корабль в фон, то в демонстрации Симпсонов из будущего покажут Бендера.

В итоге получилось не два параллельных мира, а одна большая анимационная вселенная, где всё взаимосвязано.

В названии «Футурамы» оставлена отсылка, которую поймут только пожилые американцы: вот что оно обозначает. Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут.