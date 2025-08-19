Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут

32 года назад «Симпсоны» выпустили эпизод, который до сих пор считается эталоном телевизионной сатиры. Это «Последний выезд в Спрингфилд» — 17-я серия четвёртого сезона, премьера которой состоялась в 1993 году.

Именно она часто возглавляет списки лучших эпизодов мультсериала, и даже самые заядлые спорщики в фанатских кругах не могут оспорить её статус.

Гомер против Бернса

Сюжет строится вокруг того, что скряга мистер Бёрнс отменяет стоматологическую страховку для работников электростанции. Для Гомера это превращается в личную проблему: Лизе нужны брекеты, и он вынужден отстаивать права коллег.

Случайная вдохновляющая речь делает его лидером профсоюза. С этого момента начинается схватка простака и олигарха, в которой Гомер неожиданно для себя становится символом сопротивления и устраивает стачки.

Энциклопедия отсылок

Эпизод напичкан культурными аллюзиями. Здесь и «Крёстный отец 2», и «Жёлтая подводная лодка» в галлюцинациях Лизы, и пародия на «Гражданина Кейна».

Есть шутки про Джимми Хоффу и легенду о его исчезновении, саркастические отсылки к «Гринчу» и «Трём балбесам». Каждая минута напичкана шутками, которые поймет знаток кино. Не эпизод, а руководство по сатире.

Политика и юмор

За фарсом скрыт важный социальный момент: борьба американских рабочих за свои права. Авторы высмеивают профсоюзное движение, но при этом напоминают, что оно — инструмент выживания простых людей.

В эпоху корпоративной жадности тема звучит так же остро, как в 90-е, разве что до революций не доходит. А финальная песня Лизы отсылает к протестной музыке Боба Дилана, превращая эпизод в мини-манифест. При всем этом, серия продолжает смешить от первой до последней минуты, потому и остается эталоном вот уже 32 года.

Вышла не в то время: лучшую серию «Симпсонов» в России вряд ли вспомнят без подсказки — она принесла сериалу «Эмми» и пробирает до слез.