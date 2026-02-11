Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Симпсоны» предсказали даже скандал с Эпштейном: Гомер сбежал с острова, а Лиза улетела с одним из гостей

«Симпсоны» предсказали даже скандал с Эпштейном: Гомер сбежал с острова, а Лиза улетела с одним из гостей

11 февраля 2026 14:15
«Симпсоны» предсказали даже скандал с Эпштейном: Гомер сбежал с острова, а Лиза улетела с одним из гостей

Мрачные теории опять преследуют сериал.

Знаменитый мультсериал «Симпсоны» снова стал поводом для обсуждений среди зрителей и все из-за очередного предсказания. На этот раз внимание привлекла серия, вышедшая 25 лет назад, сценарий которой сегодня многие считают пророческим. Поклонники обнаружили в нём поразительные параллели с печально известной историей финансиста Джеффри Эпштейна.

В эпизоде под названием «Компьютер был в угрожающих ботинках», который был показан в 2000 году, Гомер Симпсон, ведя разоблачительный блог, попадает на таинственный остров. Это место служит тюрьмой для тех, кто узнал слишком много и содержится олигрхами, проводящими таинственные встечи. Сбежав оттуда, он предупреждает мир о «подозрительных типах», которые тайно правят миром с какого-то острова.

Сегодня зрители проводят прямую аналогию между этим сюжетом и реальными событиями. Частный остров Литл-Сент-Джеймс, принадлежавший Эпштейну, печально известен как место, где, по утверждениям следствия, годами совершались преступления против несовершеннолетних. Многие в соцсетях теперь заявляют: «Симпсоны первыми рассказали нам о файлах Эпштейна».

«Симпсоны» предсказали даже скандал с Эпштейном: Гомер сбежал с острова, а Лиза улетела с одним из гостей

Дискуссию подогревают и старые судебные документы. В них одна из пострадавших, Вирджиния Джуффре, утверждала, что во время полёта на самолёте Эпштейна ей пришлось делать массаж ног создателю «Симпсонов» Мэтту Грёнингу. Этот факт некоторые комментаторы трактуют как доказательство того, что создатели сериала были в курсе происходящего и оставили намёк в своём шоу.

К слову, есть и один кадр из мультсериала, который в контексте скандала приобретает совсем другой смысл. Речь о сцене, в которой Лиза улетает вместе со Стивеном Хокингом, имя которого также фигурирует в многочесленных файлах Эпштейна.

«Симпсоны» предсказали даже скандал с Эпштейном: Гомер сбежал с острова, а Лиза улетела с одним из гостей

«Симпсоны» давно получили репутацию удивительного «предсказателя» мировых событий — от технологических прорывов до глобальных кризисов и даже коронавируса. Авторы мультсериала всегда объясняли подобные совпадения случайностью.

Фото: Кадр из сериала «Симпсоны»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
Нашел самый странный русский мульт с музыкой из «Тетради смерти» и советской рисовкой: автор либо гений, либо безумец Нашел самый странный русский мульт с музыкой из «Тетради смерти» и советской рисовкой: автор либо гений, либо безумец Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
«Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть) «Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть) Читать дальше 19 февраля 2026
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Читать дальше 19 февраля 2026
«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить «В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить Читать дальше 19 февраля 2026
Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже) Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже) Читать дальше 19 февраля 2026
Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Читать дальше 19 февраля 2026
«Понравится и взрослым, и детям»: Цискаридзе назвал 6 отличных фильмов для Масленицы – и почти все «наши» «Понравится и взрослым, и детям»: Цискаридзе назвал 6 отличных фильмов для Масленицы – и почти все «наши» Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше