«Симпсоны» предсказали даже скандал с Эпштейном: Гомер сбежал с острова, а Лиза улетела с одним из гостей

Знаменитый мультсериал «Симпсоны» снова стал поводом для обсуждений среди зрителей и все из-за очередного предсказания. На этот раз внимание привлекла серия, вышедшая 25 лет назад, сценарий которой сегодня многие считают пророческим. Поклонники обнаружили в нём поразительные параллели с печально известной историей финансиста Джеффри Эпштейна.

В эпизоде под названием «Компьютер был в угрожающих ботинках», который был показан в 2000 году, Гомер Симпсон, ведя разоблачительный блог, попадает на таинственный остров. Это место служит тюрьмой для тех, кто узнал слишком много и содержится олигрхами, проводящими таинственные встечи. Сбежав оттуда, он предупреждает мир о «подозрительных типах», которые тайно правят миром с какого-то острова.

Сегодня зрители проводят прямую аналогию между этим сюжетом и реальными событиями. Частный остров Литл-Сент-Джеймс, принадлежавший Эпштейну, печально известен как место, где, по утверждениям следствия, годами совершались преступления против несовершеннолетних. Многие в соцсетях теперь заявляют: «Симпсоны первыми рассказали нам о файлах Эпштейна».

Дискуссию подогревают и старые судебные документы. В них одна из пострадавших, Вирджиния Джуффре, утверждала, что во время полёта на самолёте Эпштейна ей пришлось делать массаж ног создателю «Симпсонов» Мэтту Грёнингу. Этот факт некоторые комментаторы трактуют как доказательство того, что создатели сериала были в курсе происходящего и оставили намёк в своём шоу.

К слову, есть и один кадр из мультсериала, который в контексте скандала приобретает совсем другой смысл. Речь о сцене, в которой Лиза улетает вместе со Стивеном Хокингом, имя которого также фигурирует в многочесленных файлах Эпштейна.

«Симпсоны» давно получили репутацию удивительного «предсказателя» мировых событий — от технологических прорывов до глобальных кризисов и даже коронавируса. Авторы мультсериала всегда объясняли подобные совпадения случайностью.