«Колесо времени»: Рецензия Киноафиши

На Amazon Prime выходит новый фэнтези-сериал «Колесо времени», основанный на одноименном цикле произведений Роберта Джордана. Фанаты литературного источника очень давно ждали многосерийную экранизацию, но по итогу оказались разочарованы. Выясняем, что же там такое.

В центре сюжета – история о молодых людях Ранде, Перрине и Мэте, за которыми ведет охоту некий Темный и его коллеги. В Эмондов Луг отправляется некая леди Морейн, верящая, что один из подростков является реинкарнацией некой древней могущественной личности. Именно она должна спасти человечество.

После окончания популярного сериала «Игра престолов» поклонникам телевизионного контента практически было нечего смотреть. Различные каналы и онлайн-кинотеатры начали заниматься новой продукцией, чтобы снова сделать жанр фэнтези популярным и завлечь новую аудиторию. До сегодняшнего дня уже вышло немало сериалов, основанных на литературных бестселлерах.

Колесо времени

Скорее всего, первой работой этого условного цикла стало шоу «Темные начала», производством которого занимался сам BBC. Конечно, фанаты произведений Филипа Пулмана возлагали большие надежды на экранизацию, но получилось среднее магическое фэнтези для спокойных вечеров. Netflix почти сразу же принялся участвовать в сериальной гонке и приобрел права на адаптацию цикла книг «Ведьмак» Анджея Сапковского и «Тень и кость» Ли Бардуго. Первый проект все-таки оказался по преимуществу с положительными отзывами, хотя сделать что-то оригинальное исключительно через аудиовизуальное медиа было сложной задачей. Ситуация усложнялась еще и тем, что история славилась своей игровой адаптацией, поэтому на шоураннера Лорен Шмидт Хиссрих непроизвольно давила огромная фанбаза. Однако ей удалось угодить почти каждому.

С «Тенью и костью» совершенно другой сценарий. Можно сказать, что экранизацию романа Ли Бардуго сделали специально ради заполнения дыры в релизах и ожиданиях нового сезона «Ведьмака». Ведь на экране предстает очередная старославянская околосредневековая тема, где фэнтезийные элементы являются частью бытовой жизни. Другими словами, «Тень и кость» по своему формату похожа на популярное в прошлом шоу «Однажды в сказке», но хорошо, что серий там оказалось всего 8, а не 20 с лишним, как это любили раньше делать американские каналы вроде ABC. При таком раскладе Amazon Prime должен был тоже поучаствовать в этой сериальной гонке, но такой момент наступил только сейчас, и первым продуктом стало фэнтези «Колесо времени». У литературного цикла Роберта Джордана имеется огромная фанбаза, которая, конечно, меньше «Гарри Поттера», но тоже поражает своей масштабностью. После выпуска сериала в эту пятницу, 19 ноября, любители книг полностью разгромили критикой работу Amazon Prime и шоураннера Рейфа Джадкинса.

Колесо времени

Хрупкие сердца фанатов не выдержали отличающейся от их представлений адаптации. К сожалению, на этом их отрицательная критика заканчивается. Выходит, что обычный другой зритель, не знакомый с книжным миром «Колеса времени», может испытать больше симпатии, нежели всезнающий законы Двуречья (если вы не поняли, то так называется место, где происходят основные действия сериала и романов). Только завсегдатаи онлайн-стримингов и люди, способные назвать все главные европейские и американские каналы наизусть, найдут новый проект слегка скучным и однотипным. Все-таки менять жанр фэнтези в аудиовизуальной индустрии крайне сложно, поэтому иногда приходится довольствоваться проверенными тропами, сюжетными поворотами и хитростями.

С другой стороны, «Колесо времени» превосходит «Тень и кость», а также «Темные начала» работой художника-постановщика и магией взаимодействия кадра со звуком. Возможно, драматургия видится слегка посредственной, зато стилистическая часть старается походить на масштабность «Властелина колец» Питера Джексона. Все-таки Роберт Джордан достаточно много раз упоминал о влиянии Толкиена на свои книги.

Сериал может понравиться любителям фэнтези, которые достаточно лояльно и эмпатично относятся к любому продукту данного жанра. Отдельные снобы будут, конечно же, разочарованы. Однако у них есть целый цикл книг, им остается только заново его перечитать.