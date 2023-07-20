Розамунд Пайк готовится к последней битве в трейлере второго сезона «Колеса времени»

Стриминговый сервис Prime Video выпустил трейлер второго сезона фэнтезийного сериала «Колесо времени», основанного на одноименной книжной серии Роберта Джордана.

Шоу повествует о могущественной наставнице женского магического ордена «Айз Седай» Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) и ее страже Лане (Дэниэл Хенни). Героям была поручена важная миссия по поиску так называемой реинкарнации Дракона — человека, который, согласно пророчествам, способен либо спасти мир от изначального зла, известного как Темный, либо собственноручно разрушить его. По ходу первого сезона они находят искомую силу в юноше Рэндэ ал’Торе (Джоша Страдовски).

В новом ролике Морейн готовится к последней битве с силами зла. Волшебница говорит, что вместо того, чтобы победить Темного, герои освободили его, и заявляет, что ее главный приоритет — это обучение и наставление Рэнда. В то же время сам юноша стремится любыми средствами научиться контролировать свои способности.

В новых сериях также снялись Зои Робинс, Мадлен Мэдден, Маркус Рутерфорд и другие актеры. Режиссерами новой части сериала выступают Томас К. Нэппер («Мир в огне»), Майа Врвило («Клариса») и Санаа Хамри («Властелин колец: Кольца власти»).

Премьера второго сезона «Колеса времени» состоится на Prime Video 1 сентября.