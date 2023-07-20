Меню
Колесо времени
Новости о сериале «Колесо времени»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Розамунд Пайк готовится к последней битве в трейлере второго сезона «Колеса времени»
Продолжение фэнтезийного шоу, основанного на романах Роберта Джордана, выйдет в начале сентября.
Написать
20 июля 2023 12:31
На Comic-Con в Сан-Диего будут представлены «Харли Квинн» и «Черепашки-ниндзя»
На фестивале также пройдут стенды, посвященные сериалам «Призраки», «Арчер» и другим проектам.
Написать
7 июля 2023 15:30
Вслед за Marvel от участия в фестивале Comic-Con отказались Netflix, Sony, HBO и Universal
Крупнейший фестиваль популярной культуры продолжает терять участников из-за забастовки сценаристов.
Написать
26 июня 2023 15:36
Второй сезон сериала «Колесо времени» получил дату премьеры
Также появились первые кадры.
Написать
25 мая 2023 13:05
«Кольца власти», «Поколение «Ви» и другое: что представил Amazon на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу
Компания выпустила сразу несколько трейлеров своих долгожданных новинок.
Написать
5 декабря 2022 16:48
Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон
Оба проекта имеют солидную зрительскую аудиторию.
Написать
22 июля 2022 16:16
Сериал «Властелин колец» повлияет на дату премьеры второго сезона «Колеса времени»
Сервису Amazon придется обдумать стратегию выпуска своих фэнтези.
Написать
24 декабря 2021 15:23
Сериал «Колесо времени» успешно дебютировал на стриминге, набрав свыше миллиарда просмотренных минут
Внушительного результата шоу достигло за три дня.
Написать
24 декабря 2021 14:56
Amazon выпустил видео о съемках первого сезона «Колеса времени»
До финала первого сезона сериала осталось чуть больше недели.
Написать
14 декабря 2021 16:20
Фэнтезийный сериал «Колесо времени» получил «свежий» рейтинг на Rotten Tomatoes
Amazon празднует победу после выхода четырех эпизодов.
Написать
2 декабря 2021 13:07
Съемки второго сезона «Колеса времени» завершены наполовину
Одного из главных героев в продолжении будет играть другой актер.
Написать
25 ноября 2021 13:42
Фэнтезийный сериал «Колесо времени» стал хитом стрим-сервиса Amazon Prime Video
Согласно данным Parrot Analytics, по популярности шоу опередило даже «Ведьмака» от Netflix.
Написать
24 ноября 2021 14:03
Шоураннер «Колеса времени» заранее распланировал весь сериал
Он рассчитывает адаптировать весь цикл романов Роберта Джордана.
Написать
12 ноября 2021 15:35
Возвращение «Декстера», эпичное фэнтези и Рождественский Marvel: 6 главных сериалов ноября
Киноафиша рассказывает о любопытных новинках на разных стриминговых сервисах, которые нельзя пропустить в этом месяце.
Написать
4 ноября 2021 12:18
Розамунд Пайк пытается предотвратить конец света в новом трейлере фэнтези-сериала «Колесо времени»
Авторы использовали технологию YouTube 360 и спрятали в ролике несколько сюрпризов.
Написать
28 октября 2021 10:58
Розамунд Пайк стремится отыскать Возрожденного Дракона в новом трейлере фэнтези-сериала «Колесо времени»
Также появился свежий ролик о создании.
Написать
25 октября 2021 10:40
Amazon показал новый отрывок из предстоящего фэнтезийного сериала «Колесо времени»
Кроме того, в касте второго сезона пополнение.
Написать
11 октября 2021 14:56
