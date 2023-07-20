Меню
Новости о сериале «Колесо времени»

Розамунд Пайк готовится к последней битве в трейлере второго сезона «Колеса времени»
Розамунд Пайк готовится к последней битве в трейлере второго сезона «Колеса времени» Продолжение фэнтезийного шоу, основанного на романах Роберта Джордана, выйдет в начале сентября.
20 июля 2023 12:31
На Comic-Con в Сан-Диего будут представлены «Харли Квинн» и «Черепашки-ниндзя»
На Comic-Con в Сан-Диего будут представлены «Харли Квинн» и «Черепашки-ниндзя» На фестивале также пройдут стенды, посвященные сериалам «Призраки», «Арчер» и другим проектам.
7 июля 2023 15:30
Вслед за Marvel от участия в фестивале Comic-Con отказались Netflix, Sony, HBO и Universal
Вслед за Marvel от участия в фестивале Comic-Con отказались Netflix, Sony, HBO и Universal Крупнейший фестиваль популярной культуры продолжает терять участников из-за забастовки сценаристов.
26 июня 2023 15:36
Второй сезон сериала «Колесо времени» получил дату премьеры
Второй сезон сериала «Колесо времени» получил дату премьеры Также появились первые кадры.
25 мая 2023 13:05
«Кольца власти», «Поколение «Ви» и другое: что представил Amazon на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу
«Кольца власти», «Поколение «Ви» и другое: что представил Amazon на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу Компания выпустила сразу несколько трейлеров своих долгожданных новинок. 
5 декабря 2022 16:48
Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон
Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон Оба проекта имеют солидную зрительскую аудиторию.
22 июля 2022 16:16
Сериал «Властелин колец» повлияет на дату премьеры второго сезона «Колеса времени»
Сериал «Властелин колец» повлияет на дату премьеры второго сезона «Колеса времени» Сервису Amazon придется обдумать стратегию выпуска своих фэнтези.
24 декабря 2021 15:23
Сериал «Колесо времени» успешно дебютировал на стриминге, набрав свыше миллиарда просмотренных минут
Сериал «Колесо времени» успешно дебютировал на стриминге, набрав свыше миллиарда просмотренных минут Внушительного результата шоу достигло за три дня.
24 декабря 2021 14:56
Amazon выпустил видео о съемках первого сезона «Колеса времени»
Amazon выпустил видео о съемках первого сезона «Колеса времени» До финала первого сезона сериала осталось чуть больше недели.
14 декабря 2021 16:20
Фэнтезийный сериал «Колесо времени» получил «свежий» рейтинг на Rotten Tomatoes
Фэнтезийный сериал «Колесо времени» получил «свежий» рейтинг на Rotten Tomatoes Amazon празднует победу после выхода четырех эпизодов.
2 декабря 2021 13:07
Съемки второго сезона «Колеса времени» завершены наполовину
Съемки второго сезона «Колеса времени» завершены наполовину Одного из главных героев в продолжении будет играть другой актер.
25 ноября 2021 13:42
Фэнтезийный сериал «Колесо времени» стал хитом стрим-сервиса Amazon Prime Video
Фэнтезийный сериал «Колесо времени» стал хитом стрим-сервиса Amazon Prime Video Согласно данным Parrot Analytics, по популярности шоу опередило даже «Ведьмака» от Netflix.
24 ноября 2021 14:03
Шоураннер «Колеса времени» заранее распланировал весь сериал
Шоураннер «Колеса времени» заранее распланировал весь сериал Он рассчитывает адаптировать весь цикл романов Роберта Джордана.
12 ноября 2021 15:35
Возвращение «Декстера», эпичное фэнтези и Рождественский Marvel: 6 главных сериалов ноября
Возвращение «Декстера», эпичное фэнтези и Рождественский Marvel: 6 главных сериалов ноября Киноафиша рассказывает о любопытных новинках на разных стриминговых сервисах, которые нельзя пропустить в этом месяце.
4 ноября 2021 12:18
Розамунд Пайк пытается предотвратить конец света в новом трейлере фэнтези-сериала «Колесо времени»
Розамунд Пайк пытается предотвратить конец света в новом трейлере фэнтези-сериала «Колесо времени» Авторы использовали технологию YouTube 360 и спрятали в ролике несколько сюрпризов.
28 октября 2021 10:58
Розамунд Пайк стремится отыскать Возрожденного Дракона в новом трейлере фэнтези-сериала «Колесо времени»
Розамунд Пайк стремится отыскать Возрожденного Дракона в новом трейлере фэнтези-сериала «Колесо времени» Также появился свежий ролик о создании. 
25 октября 2021 10:40
Amazon показал новый отрывок из предстоящего фэнтезийного сериала «Колесо времени»
Amazon показал новый отрывок из предстоящего фэнтезийного сериала «Колесо времени» Кроме того, в касте второго сезона пополнение. 
11 октября 2021 14:56
