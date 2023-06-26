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Киноафиша Новости Вслед за Marvel от участия в фестивале Comic-Con отказались Netflix, Sony, HBO и Universal

Вслед за Marvel от участия в фестивале Comic-Con отказались Netflix, Sony, HBO и Universal

26 июня 2023 15:36
Вслед за Marvel от участия в фестивале Comic-Con отказались Netflix, Sony, HBO и Universal

Крупнейший фестиваль популярной культуры продолжает терять участников из-за забастовки сценаристов.

Студии Sony и Universal, стриминговый сервис Netflix и телеканал HBO объявили о том, что не примут участие в предстоящем фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Ранее подобным заявлением также поделились компания Disney.

Comic-Con — один из крупнейших съездов фанатов популярной культуры в мире, часто используемый студиями для продвижения своих фильмов и сериалов. Однако в этом году фестиваль столкнулся с серьезными проблемами, вызванными забастовкой голливудских сценаристов. Акция протеста привела к остановке разработки многих ожидаемых кинопроектов и переносу дат их премьер. В результате компаниям, традиционно принимавшим участие в Comic-Con, оказалось нечего представить гостям мероприятия, из-за чего они начали массово объявлять об отказе от него.

В то же время некоторые крупные компании все еще рассматривают возможность появиться на фестивале. Warner Bros., стремящаяся как можно шире прорекламировать свои будущие супрегеройские блокбастеры «Синий жук» и «Аквамен и потерянное царство», еще не заявила об отказе от участия. Принадлежащий ей стриминговый сервис Max также намерен представить на съезде несколько мультфильмов.

Компания Paramount Pictures собирается организовать панель, посвященную будущей анимационной картине «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Однако ее сервис Paramount + еще не сообщил о том, появятся ли его проекты на фестивале.

Amazon посетит Comic-Con, но какие именно проекты представит студия, пока неизвестно. Возможно, ее панели будут посвящены второму сезону «Колеса времени» и сериалу «Поколение «Ви», премьеры которых намечены на осень 2023 года.

Apple на данный момент не делилась подробностями о своих планах на Comic-Con. Телеканал NBC, в число активов которого входит сервис Peacock, посетит Comic-Con только в том случае, если к забастовке сценаристов не присоединятся голливудские актеры.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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