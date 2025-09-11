Меню
«Съем свои носки, если снимут не мусор»: «Колесо времени» все-таки может получить 4 сезон, но фанатам он точно не понравится
Колесо Сансары дало полный оборот, и поклонники серии тому не рады.
1 комментарий
11 сентября 2025 08:56
«Это просто позор»: автор «Колеса времени» в шоке от отмены сериала — и катит бочку на шоураннеров
С писателем поступили по-свински, и он устал об этом молчать.
Написать
4 июля 2025 08:56
Одним словом докатились: «Колесо времени» официально хуже «Колец власти», хотя проблемы у них одинаковые
В Amazon решили избавиться от проекта, который сами же и похоронили.
2 комментария
30 июня 2025 11:50
Розамунд Пайк в ярости из-за закрытия её «Колеса времени»: Amazon сделали всё, чтобы сериал не получил продолжения
Проекту не оставили шансов на выживание.
5 комментариев
17 июня 2025 10:23
Лучше «Колеса времени» и «Колец власти»: Amazon готовят идеальный фэнтези сериал о магии и богах
Теперь не по книгам, а по играм. И потому есть вероятность, что наконец получится.
4 комментария
14 июня 2025 20:03
Пытались быть «Игрой престолов», а стали «Кольцами власти»: почему «Колесо времени» не продлят на 4 сезон
И дело не только в том, что «повесточка все портит».
6 комментариев
24 мая 2025 15:13
Сколько живут Айз Седай в сериале «Колесо времени»? Не бессмертны, но срок весьма внушительный
Продолжительность жизни может варьироваться, но есть примерные рамки.
Написать
10 мая 2025 14:15
Сравнения с «Игрой престолов» были неспроста: сколько сезонов получит «Колесо времени» — закончат лишь к 2035 году
Проект уже на третьем сезоне, но не добрался даже до середины пути.
1 комментарий
7 мая 2025 09:25
Бран Старк на их фоне облезлый ворон: самые сильные герои «Колеса времени»
Их бы боялись даже Король ночи и белые ходоки.
Написать
6 мая 2025 18:36
«Колесо времени» круче «Игры престолов» минимум в одном: сами создатели популярного фэнтези назвали ключевое различие
Смелое заявление для авторов сериала с рейтингом 6.4 на КП.
10 комментариев
5 мая 2025 18:07
