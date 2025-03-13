Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Колесо времени 2021 - 2025, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Колесо времени
Киноафиша Сериалы Колесо времени Сезоны Сезон 3

The Wheel of Time 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 13 марта 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Колесо времени»

В 3 сезоне сериала «Колесо времени» опасные и увлекательные приключения бесстрашной Морейн из организации «Айз Седай» и ее помощника Лана продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне герои отправляются на поиски группы деревенских молодых ребят, считая, что кто-то из них олицетворяет собой реинкарнацию Дракона. Речь идет о мифическом существе, которое, согласно поверью, либо поможет человечеству спастись от злой силы, которую называют Темной, либо окончательно уничтожит все сущее. Морейн предстоит пройти долгий путь, чтобы ответить на главный вопрос, который ее волнует.

Рейтинг сериала

9.4
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Колесо времени» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Наперегонки с тенью To Race the Shadow
Сезон 3 Серия 1
13 марта 2025
Вопрос багрового цвета A Question of Crimson
Сезон 3 Серия 2
13 марта 2025
Семена тени Seeds of Shadow
Сезон 3 Серия 3
13 марта 2025
Дорога к копью The Road to the Spear
Сезон 3 Серия 4
20 марта 2025
Тел'аран'риод Tel'aran'rhiod
Сезон 3 Серия 5
27 марта 2025
Тень в ночи The Shadow in the Night
Сезон 3 Серия 6
3 апреля 2025
Золотые глаза Goldeneyes
Сезон 3 Серия 7
10 апреля 2025
Тот, кто приходит с рассветом He Who Comes with the Dawn
Сезон 3 Серия 8
17 апреля 2025
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше