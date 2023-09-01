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Колесо времени 2021 - 2025 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Колесо времени
Киноафиша Сериалы Колесо времени Сезоны Сезон 2

The Wheel of Time 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Колесо времени»

Во 2 сезоне сериала «Колесо времени» события разворачиваются в вымышленном мире, где существует магия, но пользоваться ею без вреда могут только женщины. Они и держать власть в своих руках. В центре событий оказывается Морейн, участница могущественной женской организации под названием «Айз Седай». Героиня отправляется в опасное кругосветное путешествие в сопровождении пяти молодых ребят. Пятеро попутчиков представляют для Морейн особый интерес, поскольку она считает, что один из них может быть реинкарнацией сверхъестественного существа, которое, согласно предсказаниям, либо спасет мир, либо уничтожит его. 

Рейтинг сериала

9.4
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Колесо времени» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Вкус одиночества A Taste of Solitude
Сезон 2 Серия 1
1 сентября 2023
Незнакомцы и друзья Strangers and Friends
Сезон 2 Серия 2
1 сентября 2023
Что могло бы быть What Might Be
Сезон 2 Серия 3
1 сентября 2023
Дочь ночи Daughter of the Night
Сезон 2 Серия 4
8 сентября 2023
Унизительно Demane
Сезон 2 Серия 5
15 сентября 2023
Глаза без жалости Eyes Without Pity
Сезон 2 Серия 6
22 сентября 2023
Даес Дэ'мар Daes Dae'mar
Сезон 2 Серия 7
29 сентября 2023
То, что должно было быть What Was Meant to Be
Сезон 2 Серия 8
6 октября 2023
График выхода всех сериалов
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