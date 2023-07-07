На Comic-Con в Сан-Диего будут представлены «Харли Квинн» и «Черепашки-ниндзя»

На фестивале также пройдут стенды, посвященные сериалам «Призраки», «Арчер» и другим проектам.

С 20 по 23 июля в городе Сан-Диего пройдет ежегодный фестиваль популярной культуры Comic-Con. Традиционно на этом мероприятии состоятся презентации множества предстоящих фильмов и сериалов, на которых их создатели представят новые материалы по своим проектам и пообщаются с фанатами.

Вчера, 6 июля, организаторы Comic-Con презентовали полное расписание первого дня фестиваля. Слет начнется в 11:00 с панели анимационного отдела сервиса Max, посвященной спин-оффу «Времени приключений» под названием Adventure Time: Fionna & Cake («Времени приключений: Фионна и Кейк»), сериалу Young Love («Юная любовь»), основанному на оскароносном мультфильме «Любовь к волосам», и продолжению популярного шоу «Харли Квинн».

Затем в 11:30 Paramount Pictures презентует гостям свой полнометражный мультфильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».

В 12:45 телеканал CBS и Paramount + поделятся новыми подробностями о продолжении комедийного сериала «Призраки».

В 13:00 на Comic-Con пройдет презентация первой части одной из самых амбициозных киновселенных в истории индийского кино — фильма Project K. По словам создателей, картина объединяет в себе элементы древней мифологии и передовой научной фантастики.

В 13:45 компания Amazon поделится с посетителями фестиваля закулисными кадрами со съемок сериала Jury Duty («Обязанности присяжных»). Это шоу о члене суда присяжных, который даже не подозревает о том, что разворачивающийся вокруг него судебный процесс — всего лишь постановка.

В 14:00 сервис Prime Video проведет встречу с актерским составом фэнтезийного сериала «Колесо времени» и раскроет некоторые детали предстоящего второго сезона шоу, релиз которого состоит 1 сентября.

В 14:30 пройдет презентация видеоигры «Человек-паук 2», на которой разработчики поделятся новой информацией о роли Симбионта в проекте.

В 15:00 актеры и другие члены команды сериала «Жестокое лето» проведут панель, посвященную предстоящим сериям второго сезона шоу.

В 15:15 сервис Peacock откроет презентацию долгожданной многосерийной экранизации игры Twisted Metal.

В 16:15 оскароносная студия A24 порадует посетителей панелью хоррора «Два, три, демон, приди!», которая выйдет в российский прокат 10 августа. Режиссеры фильма, братья-блогеры Дэнни и Майкл Филиппу, расскажут о своем творческом пути: от создания YouTube-канала до полнометражного кинодебюта.

В 16:30 телеканал FX проведет эксклюзивный показ новой серии комединого сериала «Чем мы заняты в тени».

В 17:30 пройдет панель, посвященная документальному фильму о создании культовой картины Кевина Смита «В погоне за Эми», который был отобран на фестиваль «Трайбека». Смит и создатели документалки поговорят с гостями о том, как любовь к чужому творчеству может вылиться в создание собственных проектов.

Наконец, в 17:45 FX проведет эксклюзивный показ финального четырнадцатого сезона комедийного мультсериала «Арчер».