Живешь только дважды, 1967

Коварство злодеев из международной преступной организации СПЕКТР не знает границ. На этот раз враги человечества пытаются поссорить самые могущественные государства мира и тем самым спровоцировать начало ядерной войны. До полного уничтожения жизни на Земле остаются считанные мгновения.

В такой ситуации запаникует кто угодно, но только не Джеймс Бонд. Не теряя достоинства и обаяния, он всегда достигает необходимого результата. На этот раз события разворачиваются в Японии, а значит, приключения с кровожадными ниндзями и экзотичными гейшами обеспечены…