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Живешь только дважды Живешь только дважды
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Живешь только дважды, 1967

1967 / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Коварство злодеев из международной преступной организации СПЕКТР не знает границ. На этот раз враги человечества пытаются поссорить самые могущественные государства мира и тем самым спровоцировать начало ядерной войны. До полного уничтожения жизни на Земле остаются считанные мгновения.

В такой ситуации запаникует кто угодно, но только не Джеймс Бонд. Не теряя достоинства и обаяния, он всегда достигает необходимого результата. На этот раз события разворачиваются в Японии, а значит, приключения с кровожадными ниндзями и экзотичными гейшами обеспечены…

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 12 июня 1967
Возраст 12+
MPAA PG
Режиссер
Льюис Гилберт
В ролях
Шон Коннери
Шон Коннери
Акико Вакабаяси
Тетсуро Тамба
Миэ Хама
Карин Дор
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Живешь только дважды
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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