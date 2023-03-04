Светлана и Анатолий много лет вместе. После выхода на пенсию они решили переехать за город, чтобы их взрослые дети Петя и Соня начали жить самостоятельно. Однако спустя некоторое время супруги поняли, что их ничего не связывало, кроме детей, и приняли решение оформить развод. Узнав об этом, дети решили сделать все, чтобы помешать родителям принять это роковое решение. В итоге те позабыли о своих планах, погрузившись в общие проблемы. Героям и в голову не могло прийти, что это дети устроили для них целый спектакль...