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Киноафиша Сериалы Развод с препятствиями

Развод с препятствиями (2023 - …)

Развод с препятствиями 12+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут
О чем сериал

Светлана и Анатолий много лет вместе. После выхода на пенсию они решили переехать за город, чтобы их взрослые дети Петя и Соня начали жить самостоятельно. Однако спустя некоторое время супруги поняли, что их ничего не связывало, кроме детей, и приняли решение оформить развод. Узнав об этом, дети решили сделать все, чтобы помешать родителям принять это роковое решение. В итоге те позабыли о своих планах, погрузившись в общие проблемы. Героям и в голову не могло прийти, что это дети устроили для них целый спектакль...

В ролях
В ролях
Леонид Громов
Леонид Громов
Анна Тараторкина
Анна Тараторкина
Анна Артамонова
Анна Артамонова
Кирилл Каганович
Кирилл Каганович
Александр Пахомов
Ника Здорик
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Развод с препятствиями»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Развод с препятствиями - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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