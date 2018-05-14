«Девочки не сдаются» — комедийный сериал от СТС, повествующий о пяти абсолютно разных женщинах, волею судьбы вмиг ставших подругами. Алла — мать-одиночка, не привыкшая доверять мужчинам. Вика влюбляется в женатого капитана и пытается увести его из семьи, в то время как Лера разводится со своим мужем, не пережив его измену с новой девушкой в телестудии. Сестра Леры, Ксюша, спасается алкоголем от тоски, которую ей навевает ее рассудительный муж. И, наконец, студентка Маша устраивается на работу к гениальному хирургу, в которого тут же влюбляется. У каждой из девушек грядут огромные перемены в жизни, и, едва познакомившись, они становятся главной поддержкой друг для друга.