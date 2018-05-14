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Постер к сериалу Девочки не сдаются
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Киноафиша Сериалы Девочки не сдаются
Девочки не сдаются (2018 - 2018) Девочки не сдаются 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал СТС
Продолжительность 16 часов 40 минут
О чем сериал

«Девочки не сдаются» — комедийный сериал от СТС, повествующий о пяти абсолютно разных женщинах, волею судьбы вмиг ставших подругами. Алла — мать-одиночка, не привыкшая доверять мужчинам. Вика влюбляется в женатого капитана и пытается увести его из семьи, в то время как Лера разводится со своим мужем, не пережив его измену с новой девушкой в телестудии. Сестра Леры, Ксюша, спасается алкоголем от тоски, которую ей навевает ее рассудительный муж. И, наконец, студентка Маша устраивается на работу к гениальному хирургу, в которого тут же влюбляется. У каждой из девушек грядут огромные перемены в жизни, и, едва познакомившись, они становятся главной поддержкой друг для друга.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина Ксюша, экс-модель
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова Маша, студентка медВУЗа
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Девочки не сдаются - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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