У Романа и Любови в личной жизни случается кризис. Они устали от отношений и многолетнего брака. Чтобы помочь родителям спасти семейный союз, беременная дочь Анастасия и зять Степан преподнесли им в подарок путешествие в Турцию. Те соглашаются, чтобы не огорчать дочь, но ни о каком воссоединении даже не помышляют. Любовь ругается с супругом в самолете, настаивает на разводе, а на первом же ужине заводит интрижку с турком. Ситуация усложняется, когда утром Люба находит в своей постели мертвое тело...