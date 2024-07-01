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Постер сериала Убойный отпуск
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Киноафиша Сериалы Убойный отпуск

Убойный отпуск (2024 - …)

Ubojnyj otpusk 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 2 часа 55 минут

О чем сериал

У Романа и Любови в личной жизни случается кризис. Они устали от отношений и многолетнего брака. Чтобы помочь родителям спасти семейный союз, беременная дочь Анастасия и зять Степан преподнесли им в подарок путешествие в Турцию. Те соглашаются, чтобы не огорчать дочь, но ни о каком воссоединении даже не помышляют. Любовь ругается с супругом в самолете, настаивает на разводе, а на первом же ужине заводит интрижку с турком. Ситуация усложняется, когда утром Люба находит в своей постели мертвое тело...

Убойный отпуск - трейлер первого сезона
Убойный отпуск  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Александр Робак
Александр Робак
Степан Девонин
Степан Девонин
Сергей Дьячковский
Алим Хоконов
Алим Хоконов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Сезоны
Убойный отпуск - Сезон 1 Сезон 1
2024, 7 эпизодов
 
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Анна Михалкова и Александр Робак избавляются от трупа в трейлере сериала «Убойный отпуск»
Анна Михалкова и Александр Робак избавляются от трупа в трейлере сериала «Убойный отпуск»
Александр Робак находит труп в кровати Анны Михалковой в трейлере сериала «Убойный отпуск»
Александр Робак находит труп в кровати Анны Михалковой в трейлере сериала «Убойный отпуск»
Кадры из сериал
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