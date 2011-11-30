«Бывшие» — многосерийное комедийное шоу, повествующее о приключениях четырех друзей-соседей. В центре сюжета прагматичный и амбициозный адвокат, специализирующийся на разводах. Холли Франклин «помогла» расстаться сотням американских пар. В один прекрасный день она знакомится с не так давно разведенным Стюартом, находящимся в поисках нового жилья. Холли сводит его со своими арендаторами — Хаскеллом и Филом, которые также разведены. В итоге в квартире собирается довольно неожиданная, но интересная компания. Герои то и дело попадают в различные курьезные ситуации и решают типичные бытовые проблемы.