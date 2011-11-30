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Постер к сериалу Бывшие
Постер к сериалу Бывшие
Постер к сериалу Бывшие
Постер к сериалу Бывшие
Постер к сериалу Бывшие
Постер к сериалу Бывшие
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
6 постеров
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Бывшие
Бывшие (2011 - 2015) The Exes 16+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TV Land
Продолжительность 32 часа 0 минут
О чем сериал

«Бывшие» — многосерийное комедийное шоу, повествующее о приключениях четырех друзей-соседей. В центре сюжета прагматичный и амбициозный адвокат, специализирующийся на разводах. Холли Франклин «помогла» расстаться сотням американских пар. В один прекрасный день она знакомится с не так давно разведенным Стюартом, находящимся в поисках нового жилья. Холли сводит его со своими арендаторами — Хаскеллом и Филом, которые также разведены. В итоге в квартире собирается довольно неожиданная, но интересная компания. Герои то и дело попадают в различные курьезные ситуации и решают типичные бытовые проблемы.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Марк Рейсман
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кристен Джонстон
Кристен Джонстон Holly Franklin
Дональд Фэйсон
Дональд Фэйсон Phil Chase
Лиза Энн Уолтер
Лиза Энн Уолтер
Мисси Пайл
Мисси Пайл
Дидрих Бадер
Дидрих Бадер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бывшие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 10 эпизодов
 
Бывшие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 12 эпизодов
 
Бывшие - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 20 эпизодов
 
Бывшие - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2014, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
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