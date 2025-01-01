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Лучшие турецкие сериалы

Все 43 Онлайн
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Ночная сказка
Ночная сказка
драма, мелодрама 2024, Турция
9.0
Грязная кровь
Грязная кровь
драма 2024, Турция
0.0
Гений
Гений
драма 2024, Турция
0.0
Слепое пятно
Слепое пятно
драма, мелодрама, детектив 2024, Турция
0.0
Семья
Семья
драма, криминал, мелодрама 2023, Турция
0.0
Меня зовут Фарах
Меня зовут Фарах
драма, мелодрама 2023, Турция
9.0
Тайна портного
Тайна портного
драма 2023, Турция
0.0
Если сильно полюбишь
Если сильно полюбишь
драма, мелодрама 2023, Турция
0.0
Сапфир
Сапфир
драма, мелодрама 2023, Турция
0.0
Камень желаний
Камень желаний
драма 2023, Турция
0.0
Дикий
Дикий
драма 2023, Турция
9.0
Гюльджемаль
Гюльджемаль
драма, мелодрама 2023, Турция
0.0
Узы судьбы
Узы судьбы
драма, мелодрама 2023, Турция
0.0
Зимородок
Зимородок
драма, мелодрама 2022, Турция
8.0
Красивее, чем ты
Красивее, чем ты
драма, комедия 2022, Турция
0.0
Стеклянные потолки
Стеклянные потолки
комедия, мелодрама 2021, Турция
0.0
Любовь 101
Любовь 101
драма, комедия, мелодрама 2020, Турция
0.0
Мистер Ошибка
Мистер Ошибка
мелодрама, комедия 2020, Турция
0.0
Постучись в мою дверь
Постучись в мою дверь
драма, комедия, мелодрама 2020, Турция
0.0
Ветреный
Ветреный
драма, мелодрама 2019, Турция
0.0
Жестокий Стамбул
Жестокий Стамбул
драма 2019, Турция
7.0
Любовь напоказ
Любовь напоказ
комедия, мелодрама 2019, Турция
0.0
Повсюду ты
Повсюду ты
комедия, мелодрама 2019, Турция
0.0
Чистая правда
Чистая правда
комедия, мелодрама 2019, Турция
0.0
Ворон
Ворон
драма, боевик, мелодрама 2019, Турция
0.0
Азизе
Азизе
драма, криминал, мелодрама 2019, Турция
0.0
Дочь посла
Дочь посла
драма, мелодрама 2019, Турция
0.0
Ранняя пташка
Ранняя пташка
комедия, мелодрама 2018, Турция
7.0
Полнолуние
Полнолуние
драма, комедия, мелодрама 2017, Турция
3.0
Чукур
Чукур
драма, боевик, криминал 2017, Турция
7.0
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Турецкие сериалы привлекают своими яркими сюжетами, красивыми местами съемок и великолепными костюмами, погружающими зрителей в увлекательный мир. Они также славятся своими динамичными сюжетами, интригующими поворотами событий и эмоциональной глубиной, что позволяет зрителям полностью погрузиться в сюжет и проникнуться ситуацией героев. Кроме того, турецкие сериалы предлагают зрителям разнообразные жанры, включая драмы, романтику, боевики и многое другое, что делает их привлекательными для широкой аудитории.

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