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8.8 Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Любовь не понимает слов

Любовь не понимает слов (2016 - 2017)

Aşk Laftan Anlamaz 16+
Год выпуска 2016
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 50 минут
Телеканал Show TV
Продолжительность сериала 56 часов 50 минут
О чем сериал

«Любовь не понимает слов» — турецкое многосерийное шоу, снятое в жанре романтической комедии и рассказывающее о молодой женщине по имени Хаят. Она выросла в бедной семье рыбака и всю жизнь мечтала выбиться в люди. Повзрослев, Хаят переехала в столицу вместе со своими лучшими подругами, однако путь к богатству и славе оказался весьма тернистым. Волею случая она попадает на работу в компанию Мурата — наследника большого состояния и просто красавчика. Сначала они возненавидели друг друга, но потом преисполнились чувством настоящей любви, о котором рассказывают в сказках.

В ролях
В ролях
Тугче Карабаджак
Ханде Эрчел
Ханде Эрчел
Демет Гюль
Демет Гюль
Бурак Дениз
Бурак Дениз
Эврен Дуйал
Мерве Чагыран
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Любовь не понимает слов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 31 эпизод
 
Кадры из сериала
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