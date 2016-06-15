«Любовь не понимает слов» — турецкое многосерийное шоу, снятое в жанре романтической комедии и рассказывающее о молодой женщине по имени Хаят. Она выросла в бедной семье рыбака и всю жизнь мечтала выбиться в люди. Повзрослев, Хаят переехала в столицу вместе со своими лучшими подругами, однако путь к богатству и славе оказался весьма тернистым. Волею случая она попадает на работу в компанию Мурата — наследника большого состояния и просто красавчика. Сначала они возненавидели друг друга, но потом преисполнились чувством настоящей любви, о котором рассказывают в сказках.