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Киноафиша Сериалы Семья

Семья (2023 - …)

Aile
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Телеканал Show TV
Продолжительность сериала 2 часа 30 минут
О чем сериал

В центре событий оказываются члены большой мафиозной семьи, которая занимается клубным бизнесом. История начинается с того дня, когда глава семейства, красавчик Аслан, случайно знакомится с психологом по имени Девин. Пребывая в постоянном стрессе и ведя двойную игру, он зарабатывает нервный срыв. Герой надеется обрести душевное спокойствие с помощью специалиста. В скором времени Девин становится психологом многих членов семейства. Никто не догадывается, что у девушки и самой немало личных проблем.

В ролях
В ролях
Ибрагим Челиккол
Ибрагим Челиккол
Кыванч Татлытуг
Кыванч Татлытуг
Левент Юльген
Озге Озпиринджи
Мерт Денизмен
Серенай Сарыкая
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Семья »
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Семья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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