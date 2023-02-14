В центре событий оказываются члены большой мафиозной семьи, которая занимается клубным бизнесом. История начинается с того дня, когда глава семейства, красавчик Аслан, случайно знакомится с психологом по имени Девин. Пребывая в постоянном стрессе и ведя двойную игру, он зарабатывает нервный срыв. Герой надеется обрести душевное спокойствие с помощью специалиста. В скором времени Девин становится психологом многих членов семейства. Никто не догадывается, что у девушки и самой немало личных проблем.