Легкомысленный ромком о неожиданных последствиях случайной встречи. Лале работает в цветочном магазине и совсем не хочет замуж. Но её мать всерьёз опасается, что «срок годности» девушки, как невесты, скоро выйдет, и поэтому устраивает для любимой дочери свидание вслепую с видным хирургом по имени Онур. Однако знакомство с перспективным доктором как-то не задалось: в ресторане к Лале подсаживается совсем другой Онур — статный бизнесмен, который вот-вот получит многомиллионное наследство. Бокал за бокалом, молодые люди перемещаются в гостиничный номер, где просыпаются наутро, ничего не помня о прошедшем вечере. Эта случайная связь так и осталась бы интрижкой на одну ночь, если бы через 3 месяца Лале не обнаружила, что ждёт ребёнка.