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Постер сериала Номер 309
Постер сериала Номер 309
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Номер 309

Номер 309 (2016 - 2017)

No 309 18+
Год выпуска 2016
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал FOX Türkiye
Продолжительность сериала 130 часов 0 минут

О чем сериал

Легкомысленный ромком о неожиданных последствиях случайной встречи. Лале работает в цветочном магазине и совсем не хочет замуж. Но её мать всерьёз опасается, что «срок годности» девушки, как невесты, скоро выйдет, и поэтому устраивает для любимой дочери свидание вслепую с видным хирургом по имени Онур. Однако знакомство с перспективным доктором как-то не задалось: в ресторане к Лале подсаживается совсем другой Онур — статный бизнесмен, который вот-вот получит многомиллионное наследство. Бокал за бокалом, молодые люди перемещаются в гостиничный номер, где просыпаются наутро, ничего не помня о прошедшем вечере. Эта случайная связь так и осталась бы интрижкой на одну ночь, если бы через 3 месяца Лале не обнаружила, что ждёт ребёнка.

В ролях
В ролях
Демет Оздемир
Демет Оздемир
Озлем Токаслан
Фуркан Палалы
Сумру Явруджук
Гёкче Озиоль
Джихан Эрджан
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Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Сезоны
Номер 309 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 65 эпизодов
 
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