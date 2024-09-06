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Постер сериала Грязная кровь
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Киноафиша Сериалы Грязная кровь

Грязная кровь (2024 - …)

Kötü Kan 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Стрим-сервис Now
Продолжительность сериала 21 час 40 минут

О чем сериал

Картал работает охранником и случайно становится свидетелем преступных действий мафиозной организации, что кардинально меняет его жизнь. Его мир начинает рушиться, и чтобы защитить свою семью, Картал вынужден срочно увезти их подальше от дома. Однако полностью уйти от криминала ему не удается, и он вынужден вступить в противостояние с преступным миром, полагаясь на свой ум, находчивость и мужество. С каждым новым столкновением с мафией его жизнь становится всё опаснее, и он постепенно начинает терять себя. Но когда мафия угрожает его жене и детям, Картал принимает отчаянное решение. Теперь его единственная цель — отомстить за своих близких и защитить тех, кого он любит.

В ролях
В ролях
Левент Юльген
Левент Юльген
Эртан Сабан
Толга Гюлеч
Сермет Ешиль
Хусейн Авни Даньял
Дамла Сонмез
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
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5.6 IMDb
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Сезоны
Грязная кровь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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