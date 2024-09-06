Картал работает охранником и случайно становится свидетелем преступных действий мафиозной организации, что кардинально меняет его жизнь. Его мир начинает рушиться, и чтобы защитить свою семью, Картал вынужден срочно увезти их подальше от дома. Однако полностью уйти от криминала ему не удается, и он вынужден вступить в противостояние с преступным миром, полагаясь на свой ум, находчивость и мужество. С каждым новым столкновением с мафией его жизнь становится всё опаснее, и он постепенно начинает терять себя. Но когда мафия угрожает его жене и детям, Картал принимает отчаянное решение. Теперь его единственная цель — отомстить за своих близких и защитить тех, кого он любит.