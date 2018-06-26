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Постер сериала Ранняя пташка
Постер сериала Ранняя пташка
Постер сериала Ранняя пташка
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.3
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3 постера
Киноафиша Сериалы Ранняя пташка

Ранняя пташка (2018 - 2019)

История прекрасной и жизнерадостной девушки по прозвищу «Ранняя пташка» Erkenci Kuş 18+
Год выпуска 2018
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 102 часа 0 минут

О чем сериал

Прекрасная и жизнерадостная Санем получила от своего отца прозвище «Ранняя пташка» из-за того, что каждое утро просыпается раньше всех и спешит начать свой день. Девушка мечтает однажды стать известной писательницей, но пока живет со своими родителями и помогает отцу в семейном магазине. Все меняется, когда родные девушки ставят ее перед выбором: выйти замуж за человека, которого она не любит, или устроиться на достойную работу. Девушка и не подозревает, что это решение перевернет ее жизнь с ног на голову. 

Ранняя пташка - трейлер первого сезона
Ранняя пташка  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тугче Кумрал
Тугче Кумрал Deren Keskin
Демет Оздемир
Демет Оздемир Sanem Aydın
Берат Енильмез
Берат Енильмез Nihat Aydın
Озлем Токаслан
Озлем Токаслан Mevkibe Aydın
Ознур Серчелер
Ознур Серчелер Leyla Aydın
Биранд Тунджа
Биранд Тунджа Emre Divit
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

7.4
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
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Сезоны
Ранняя пташка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 51 эпизод
 
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