Прекрасная и жизнерадостная Санем получила от своего отца прозвище «Ранняя пташка» из-за того, что каждое утро просыпается раньше всех и спешит начать свой день. Девушка мечтает однажды стать известной писательницей, но пока живет со своими родителями и помогает отцу в семейном магазине. Все меняется, когда родные девушки ставят ее перед выбором: выйти замуж за человека, которого она не любит, или устроиться на достойную работу. Девушка и не подозревает, что это решение перевернет ее жизнь с ног на голову.