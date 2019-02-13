Сериал «Ворон» – это турецкий драматический боевик о любви, предательстве и мести. Кузгун Джебеджи с детства влюблен в прекрасную Дилу. Но они не могут быть вместе, ведь парень – сын честного и отважного полицейского, а девушка – дочь корыстного, нечистого на руку бизнесмена, на которого тот давно охотится. Жизнь Кузгуна переворачивается, когда его отец погибает на одном из заданий. Он уезжает из родного города, оставив прошлое в прошлом. Но два десятка лет спустя он узнает, что папу убил отец Дилы.