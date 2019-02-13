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Киноафиша Сериалы Ворон

Ворон (2019 - 2019)

Kuzgun 16+
Год выпуска 2019
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 42 часа 0 минут
Смотрите за 1
О чем сериал

Сериал «Ворон» – это турецкий драматический боевик о любви, предательстве и мести. Кузгун Джебеджи с детства влюблен в прекрасную Дилу. Но они не могут быть вместе, ведь парень – сын честного и отважного полицейского, а девушка – дочь корыстного, нечистого на руку бизнесмена, на которого тот давно охотится. Жизнь Кузгуна переворачивается, когда его отец погибает на одном из заданий. Он уезжает из родного города, оставив прошлое в прошлом. Но два десятка лет спустя он узнает, что папу убил отец Дилы.

В ролях
В ролях
Барыш Ардуч
Барыш Ардуч
Бурджу Бириджик
Бурджу Бириджик
Хатидже Аслан
Сеттар Танрыоген
Дерья Бешерлер
Джанер Шахин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ворон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 16 эпизодов
 
Ворон - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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