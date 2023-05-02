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Киноафиша Сериалы Тайна портного

Тайна портного (2023 - …)

Terzi 16+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 41 минута
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 4 часа 47 минут
О чем сериал

Турецкий сериал «Тайна портного» рассказывает историю одаренного молодого парня Пейами Докумачи. Пойдя по стопам своего отца и деда, он становится одним из лучших портных в Стамбуле, тщательно скрывая от всех свое наследственное заболевание психики. Его жизнь переворачивает один заказ: старый друг просит Пейами сшить самое красивое свадебное платье для своей невесты Эсфет. Но на первой же примерке герой понимает, что сама девушка не хочет выходить замуж. Кроме того, ее красота покоряет его в самое сердце.

Тайна портного - трейлер
Тайна портного
трейлер
В ролях
В ролях
Беррак Тюзюнатач
Беррак Тюзюнатач
Чагатай Улусой
Чагатай Улусой
Ведат Эринчин
Салих Бадемджи
Джошуа Фликема
Сифанур Гюль
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Тайна портного - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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