Турецкий сериал «Тайна портного» рассказывает историю одаренного молодого парня Пейами Докумачи. Пойдя по стопам своего отца и деда, он становится одним из лучших портных в Стамбуле, тщательно скрывая от всех свое наследственное заболевание психики. Его жизнь переворачивает один заказ: старый друг просит Пейами сшить самое красивое свадебное платье для своей невесты Эсфет. Но на первой же примерке герой понимает, что сама девушка не хочет выходить замуж. Кроме того, ее красота покоряет его в самое сердце.