Турецкая мелодрама о молодых людях, выживающих в современном обществе. Озгур является хозяином роскошного ресторана, поэтому его жизнь полна веселья, невзгод и денег. Он совершенно не верит в любовь, но готов помочь другим наивным людям в ее поисках. Эзги устала от токсичных отношений и хочет найти настоящего мужчину, за которого можно выйти замуж. Озгур может ей в этом помочь и собирается научить всем специальным тактикам. Благодаря им девушка точно сможет получить мужчину, которого очень хочет.