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Постер к сериалу Мистер Ошибка
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Киноафиша Сериалы Мистер Ошибка
Мистер Ошибка (2020 - 2020) Bay Yanlış 16+
Год выпуска 2020
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал FOX Türkiye
Продолжительность 28 часов 0 минут
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О чем сериал

Турецкая мелодрама о молодых людях, выживающих в современном обществе. Озгур является хозяином роскошного ресторана, поэтому его жизнь полна веселья, невзгод и денег. Он совершенно не верит в любовь, но готов помочь другим наивным людям в ее поисках. Эзги устала от токсичных отношений и хочет найти настоящего мужчину, за которого можно выйти замуж. Озгур может ей в этом помочь и собирается научить всем специальным тактикам. Благодаря им девушка точно сможет получить мужчину, которого очень хочет.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Фатма Топташ Cansu Akman
Джан Яман
Джан Яман Özgür Atasoy
Озге Гюрель Ezgi Inal
Серкай Тютюнджи Ozan Dinçer
Гюрген Оз
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мистер Ошибка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 14 эпизодов
 
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Кадры из сериала
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