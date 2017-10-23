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Постер к сериалу Чукур
Постер к сериалу Чукур
Постер к сериалу Чукур
Постер к сериалу Чукур
Постер к сериалу Чукур
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.5
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5 постеров
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Чукур

Чукур (2017 - …)

Çukur
Год выпуска 2017
Страна Турция
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал Show TV
Продолжительность сериала 290 часов 20 минут
О чем сериал

На окраине турецкой столицы находится район Чукур. Много лет в этих местах господствует семейство Кочовалы, и одно из основных установленных ими правил – не торговать наркотиками. Вскоре появляется банда, которая хочет свергнуть семью Кочовалы и взять контроль над районом в свои руки. Тем временем из Франции возвращается младший сын семейства Кочовалы – Ямач, который уехал из родного дома много лет назад. Он приезжает со своей возлюбленной Сеной. Удастся ли молодым людям стать счастливыми в Турции?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Cem Uslu Metin
Rıza Kocaoğlu Aliço
Aras Bulut İynemli Yamaç Koçovalı
Кубилай Ака Cilasun
Mustafa Kırantepe Medet
Burak Sergen Baykal (Beyefendi)
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чукур - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 33 эпизода
 
Чукур - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 34 эпизода
 
Чукур - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 28 эпизодов
 
Чукур - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 39 эпизодов
 
Кадры из сериала
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