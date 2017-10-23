На окраине турецкой столицы находится район Чукур. Много лет в этих местах господствует семейство Кочовалы, и одно из основных установленных ими правил – не торговать наркотиками. Вскоре появляется банда, которая хочет свергнуть семью Кочовалы и взять контроль над районом в свои руки. Тем временем из Франции возвращается младший сын семейства Кочовалы – Ямач, который уехал из родного дома много лет назад. Он приезжает со своей возлюбленной Сеной. Удастся ли молодым людям стать счастливыми в Турции?