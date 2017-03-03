Герои драматического турецкого сериала «Стамбульская невеста» – молодые влюбленные Сурейя и Фарук. Девушка – скромная красавица-сирота, зарабатывающая на жизнь пением в барах и озвучкой рекламных роликов. Парень – старший и любимый из четырех наследников огромной бизнес-империи. После смерти отца его воспитывала властная мать Эсма Султан. Когда обожаемый сын приводит в дом простую девушку, эта суровая женщина решает во что бы то ни стало их разлучить. Ведь у нее уже есть на примете невеста для Фарука.