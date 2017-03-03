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Постер сериала Стамбульская невеста
Постер сериала Стамбульская невеста
Постер сериала Стамбульская невеста
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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3 постера
Киноафиша Сериалы Стамбульская невеста

Стамбульская невеста (2017 - 2019)

İstanbullu Gelin 18+
Год выпуска 2017
Страна Турция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 2 часа 20 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 203 часа 0 минут

О чем сериал

Герои драматического турецкого сериала «Стамбульская невеста» – молодые влюбленные Сурейя и Фарук. Девушка – скромная красавица-сирота, зарабатывающая на жизнь пением в барах и озвучкой рекламных роликов. Парень – старший и любимый из четырех наследников огромной бизнес-империи. После смерти отца его воспитывала властная мать Эсма Султан. Когда обожаемый сын приводит в дом простую девушку, эта суровая женщина решает во что бы то ни стало их разлучить. Ведь у нее уже есть на примете невеста для Фарука.

В ролях
В ролях
Озджан Дениз
Озджан Дениз
Аслы Энвер
Фырат Таныш
Гювен Мурат Акпынар
Озге Борак
Диляра Аксюек
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
7 IMDb
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Сезоны
Стамбульская невеста - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 16 эпизодов
 
Стамбульская невеста - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 37 эпизодов
 
Стамбульская невеста - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 34 эпизода
 
Отзывы о сериале
Слава Емашев 21 января 2025, 16:24
без мата писать нечего
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