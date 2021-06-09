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Постер к сериалу Стеклянные потолки
Постер к сериалу Стеклянные потолки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Стеклянные потолки

Стеклянные потолки (2021 - 2021)

Cam Tavanlar 16+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Телеканал Show TV
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут
О чем сериал

Парень и девушка, у которых когда-то был роман, сами того не ведая, становятся партнерами по бизнесу – в мелодраматическом сериале из Турции. Целеустремленная Лейла привыкла всего добиваться сама и на своем карьерном пути не раз встречалась с гендерной дискриминацией. Наконец-то ей удается получить заветную должность партнера в крупной компании. Как вдруг радость Лейлы омрачается неприятной новостью – вторым партнером фирмы стал ее бывший бойфренд Джем. У героев накопилась масса претензий друг к другу, что, безусловно, скажется на их рабочем взаимодействии.

В ролях
В ролях
Кубилай Ака
Бенсу Сорал
Бенсу Сорал
Айтен Сойкёк
Утку Атеш
Мехмет Бильге Аслан
Берил Каяр
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Стеклянные потолки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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