Главный герой сериала Румина Асаги вырос в доме деда – мастера восточных единоборств, и невольно научился защищаться и нападать. Переходя в старшую школу юноша мечтал познакомиться с какой-нибудь девчонкой и больше ни с кем не конфликтовать, но в первый же учебный день ввязался в драку. Вечером дома школьника ждал сюрприз – две незнакомки обладающие магическими силами. Они пришли из загадочного мира скрытого под Токио, жители которого научились управлять водой, огнем, молниями и другими стихиями. У девушек есть могущественные враги, которые вот-вот появятся в нашем мире, а значит Румина придётся вспомнить всё, чему его научил дедушка.