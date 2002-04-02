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Постер сериала Подземелье Токио
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Киноафиша Сериалы Подземелье Токио

Подземелье Токио (2002 - 2002)

Tokyo andâguraundo 18+
Год выпуска 2002
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

Главный герой сериала Румина Асаги вырос в доме деда – мастера восточных единоборств, и невольно научился защищаться и нападать. Переходя в старшую школу юноша мечтал познакомиться с какой-нибудь девчонкой и больше ни с кем не конфликтовать, но в первый же учебный день ввязался в драку. Вечером дома школьника ждал сюрприз – две незнакомки обладающие магическими силами. Они пришли из загадочного мира скрытого под Токио, жители которого научились управлять водой, огнем, молниями и другими стихиями. У девушек есть могущественные враги, которые вот-вот появятся в нашем мире, а значит Румина придётся вспомнить всё, чему его научил дедушка.

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Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Подземелье Токио - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2002, 26 эпизодов
 
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