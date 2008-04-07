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Постер к сериалу Пожиратель душ
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Киноафиша Сериалы Пожиратель душ
Пожиратель душ (2008 - 2009) Soul Eater
Год выпуска 2008
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность 20 часов 24 минуты
О чем сериал

Японский фантастический аниме-сериал «Пожиратель душ» — это история о нескольких студентах-супергероях. Старательная Мака сражается в тандеме с Соулом, который впоследствии превращается в Косу Смерти. Блэк Стар находится в альянсе с девочкой по имени Цубаки. Она по ходу сюжета становится оружием ниндзя. Как и в любой академии, там царит преемственность поколений – к примеру, Мака является дочерью нынешней Косы Смерти. Но кровные узы ни на что не влияют. Друзья-противники сражаются друг с другом и устраняют нечисть.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Kaori Nazuka
Yumiko Kobayashi
Akeno Watanabe
Коки Утияма
Коки Утияма
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пожиратель душ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 51 эпизод
 
Кадры из сериала
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