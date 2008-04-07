Японский фантастический аниме-сериал «Пожиратель душ» — это история о нескольких студентах-супергероях. Старательная Мака сражается в тандеме с Соулом, который впоследствии превращается в Косу Смерти. Блэк Стар находится в альянсе с девочкой по имени Цубаки. Она по ходу сюжета становится оружием ниндзя. Как и в любой академии, там царит преемственность поколений – к примеру, Мака является дочерью нынешней Косы Смерти. Но кровные узы ни на что не влияют. Друзья-противники сражаются друг с другом и устраняют нечисть.