Хитоёси Ёкоя, обычный старшеклассник, жил спокойной жизнью в своей небольшой квартире, пока однажды его привычный мир не перевернулся. В дверь постучалась таинственная девушка с бледным лицом и холодным взглядом. Она предложила стать его горничной, но когда призналась, что в прошлом была наемным убийцей, Хитоёси начал сомневаться. Однако, когда их жизни оказались под угрозой, он всё же решил принять её помощь. С каждым днем, живя вместе с Юки, как он её назвал, Хитоёси замечал, что в быту она совершенно неумелая и избегает эмоциональных проявлений. Но со временем он стал видеть, как она начинает интересоваться окружающим миром и меняться.