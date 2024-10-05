Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Ты – горничная
1 постер
Киноафиша Сериалы Ты – горничная

Ты – горничная (2024 - …)

You Are Ms. Servant 18+
Год выпуска 2024
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал TV Asahi
Продолжительность сериала 4 часа 36 минут

О чем сериал

Хитоёси Ёкоя, обычный старшеклассник, жил спокойной жизнью в своей небольшой квартире, пока однажды его привычный мир не перевернулся. В дверь постучалась таинственная девушка с бледным лицом и холодным взглядом. Она предложила стать его горничной, но когда призналась, что в прошлом была наемным убийцей, Хитоёси начал сомневаться. Однако, когда их жизни оказались под угрозой, он всё же решил принять её помощь. С каждым днем, живя вместе с Юки, как он её назвал, Хитоёси замечал, что в быту она совершенно неумелая и избегает эмоциональных проявлений. Но со временем он стал видеть, как она начинает интересоваться окружающим миром и меняться.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшее аниме про убийц и маньяков Лучшее аниме про убийц и маньяков
Лучшие аниме-сериалы про боевые искусства Лучшие аниме-сериалы про боевые искусства
Лучшие анимационные сериалы для взрослых Лучшие анимационные сериалы для взрослых

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
5.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Ты – горничная - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше