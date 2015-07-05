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Рейтинг IMDb: 6.9
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Рейтинги
7.9
Рейтинг IMDb: 6.9
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Сериалы
Пожиратель Богов
Пожиратель Богов (2015 - 2016)
God Eater
12+
боевик
аниме
фэнтези
фантастика
Год выпуска
2015
Страна
Япония
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Tokyo MX
Продолжительность
5 часов 50 минут
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
Маая Сакамото
Alisa Illinichina Amiella
Робби Дэймонд
Криспин Фриман
Кадзуя Накаи
Soma Schicksal
Hiroaki Hirata
Lindow Amamiya
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
2015,
14 эпизодов
Кадры из сериала
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