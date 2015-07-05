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Постер к сериалу Пожиратель Богов
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 6.9
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1 постер
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Сериалы Пожиратель Богов
Пожиратель Богов (2015 - 2016) God Eater 12+
Год выпуска 2015
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность 5 часов 50 минут
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Маая Сакамото Alisa Illinichina Amiella
Робби Дэймонд
Криспин Фриман
Кадзуя Накаи
Кадзуя Накаи Soma Schicksal
Hiroaki Hirata Lindow Amamiya
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пожиратель Богов - Сезон 1 Сезон 1
2015, 14 эпизодов
 
Кадры из сериала
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