События аниме-сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» разворачиваются в далеком будущем, когда крупные корпорации выходят в космос и строят огромную экономическую систему. Институт Ванадиса создает идеальный боевой костюм для армии «Гандам», однако этот проект признают опасным для человечества и закрывают, а всех его создательниц, прозванных «ведьмами», уничтожают. Выживает лишь Эльнора Самайя и ее четырехлетняя дочь. 21 год спустя девушка Сулетта с Меркурия переводится в земную технологическую школу.