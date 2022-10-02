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Постер сериала Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
Постер сериала Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
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Киноафиша Сериалы Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия

Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия (2022 - …)

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал MBS
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты
О чем сериал

События аниме-сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» разворачиваются в далеком будущем, когда крупные корпорации выходят в космос и строят огромную экономическую систему. Институт Ванадиса создает идеальный боевой костюм для армии «Гандам», однако этот проект признают опасным для человечества и закрывают, а всех его создательниц, прозванных «ведьмами», уничтожают. Выживает лишь Эльнора Самайя и ее четырехлетняя дочь. 21 год спустя девушка Сулетта с Меркурия переводится в земную технологическую школу.

В ролях
В ролях
Дзюнъя Эноки
Дзюнъя Эноки
Mamiko Noto
Макото Фурукава
Мию Томита
Мию Томита
Tasuku Hatanaka
Нацуки Ханаэ
Нацуки Ханаэ
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия»
Отец и ребенок / Father and Child
Сезон 2 Серия 3
23 апреля 2023
Episode 4
Сезон 2 Серия 4
30 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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