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Постер сериала Низкоквалифицированный ниндзя
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Киноафиша Сериалы Низкоквалифицированный ниндзя

Низкоквалифицированный ниндзя (2023 - …)

Under Ninja 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TBS
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

События разворачиваются после завершения Второй мировой войны в Японии. В это время в Стране восходящего солнца открывается агентство, деятельность которого направлена на предотвращение террористических операций и борьбу с экстремистами в Тихоокеанском регионе. Миссия важнейшая, поэтому в агентстве работают только профессионалы своего дела. Кого Япония могла пригласить на работу в такую корпорацию? Конечно ниндзя! Сначала организация работала только в этой стране, но постепенно их влияние росло...

В ролях
В ролях
Чо
Даики Ямасита
Даики Ямасита
Ацуми Танэдзаки
Тарусукэ Сингаки
Тарусукэ Сингаки
Коити Сома
Таито Бан
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Низкоквалифицированный ниндзя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
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