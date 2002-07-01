Действие происходит осенью 1600 года неподалеку от деревни Сэкигахара. Там прошел важный для Японии поединок, в котором победил клан Токугава. Он объединил страну под единой властью и положил начало периоду Эдо, который длился 250 лет. Это было время мира и процветания. Во время сражения бились Кёсиро Мибо и Демоноглазый Кё, два сильнейших самурая. В самый ответственный момент их накрыл упавший с неба метеорит. С тех пор оба воина бесследно исчезли. Через 4 года девушка по имени Юя Сиина встретила Кёсиро Мибо в лесу...