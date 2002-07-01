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мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Киноафиша Сериалы Самурай Кё

Самурай Кё (2002 - 2003)

Samurai Deeper Kyo
Год выпуска 2002
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут
О чем сериал

Действие происходит осенью 1600 года неподалеку от деревни Сэкигахара. Там прошел важный для Японии поединок, в котором победил клан Токугава. Он объединил страну под единой властью и положил начало периоду Эдо, который длился 250 лет. Это было время мира и процветания. Во время сражения бились Кёсиро Мибо и Демоноглазый Кё, два сильнейших самурая. В самый ответственный момент их накрыл упавший с неба метеорит. С тех пор оба воина бесследно исчезли. Через 4 года девушка по имени Юя Сиина встретила Кёсиро Мибо в лесу...

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Самурай Кё - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2002, 26 эпизодов
 
Кадры из сериала
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