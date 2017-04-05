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Постер сериала Боруто: Новое поколение Наруто
Постер сериала Боруто: Новое поколение Наруто
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Боруто: Новое поколение Наруто

Боруто: Новое поколение Наруто (2017 - …)

Boruto: Naruto Next Generations 18+
Год выпуска 2017
Страна Япония
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 293 часа 0 минут

О чем сериал

Прошло уже несколько лет с тех пор, как битва между призраками закончилась. Наруто стал великим воином и доказал всем, что даже со зверем внутри можно жить и быть лидером. Будучи сиротой, он всему научился с нуля, в отличие от своего сына Боруто.

Мальчик окружен любовью, у него много друзей, да и талантом он не обделен. Парень - лидер по натуре и всё время пренебрегает работой в команде, отличается сообразительностью и умением находить выход из любой ситуации. Вот только с отцом у юноши отношения не заладились, с каждым днем Боруто отдаляется всё больше. Чтобы его не упрекали в том, что он всего добился благодаря папе, парень решил пойти своей дорогой. Его главная цель – доказать всем, что он тоже чего-то стоит.

В ролях
В ролях
Юко Санпэй
Дзюнко Такэути
Саори Хаями
Саори Хаями
Кэнсё Оно
Atsushi Abe
Тиэ Накамура
Тиэ Накамура
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Боруто: Новое поколение Наруто - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 293 эпизода
 
Сезон 8
TBA,
 
Сезон 2017
2017, 39 эпизодов
 
Сезон 2018
2018, 48 эпизодов
 
Сезон 2019
2019, 51 эпизод
 
Сезон 2020
2020, 42 эпизода
 
Сезон 2021
2021, 50 эпизодов
 
Сезон 2022
2022, 51 эпизод
 
Сезон 2023
2023, 12 эпизодов
 
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