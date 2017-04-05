Прошло уже несколько лет с тех пор, как битва между призраками закончилась. Наруто стал великим воином и доказал всем, что даже со зверем внутри можно жить и быть лидером. Будучи сиротой, он всему научился с нуля, в отличие от своего сына Боруто.

Мальчик окружен любовью, у него много друзей, да и талантом он не обделен. Парень - лидер по натуре и всё время пренебрегает работой в команде, отличается сообразительностью и умением находить выход из любой ситуации. Вот только с отцом у юноши отношения не заладились, с каждым днем Боруто отдаляется всё больше. Чтобы его не упрекали в том, что он всего добился благодаря папе, парень решил пойти своей дорогой. Его главная цель – доказать всем, что он тоже чего-то стоит.